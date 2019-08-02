Geçen yılın aynı dönemine göre, operasyon gelirleri yüzde 15.4 düşerken satışlar yüzde 4.1 arttı. LG’nin “Beyaz Eşya” ve “İş Çözümleri” alanlarındaki karlılığı,”Ev Eğlence Sistemleri”, “Otomotiv Malzemeleri” ve “Mobil İletişim”den kaynaklanan daha düşük işletme gelirini dengeledi.



LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi, LG Electronics tarihinde bir iş biriminin yaptığı en yüksek satışı elde ederek, ikinci çeyrekte 6.10 trilyon KRW (5.23 milyar ABD doları) rekor satış yaptığını bildirdi. Özellikle Kore, Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerde güçlü olan karlılık, 2018'in ikinci çeyreğinden itibaren yüzde 16,1 arttı. 717,5 milyar KRW’lık (615,3 milyon ABD Doları) işletme geliri, Nisan-Haziran döneminde bugüne kadarki en yüksek gelir oldu. İş birimi, istikrarlı büyümenin ardında, klima gibi yüksek talepli ürünlerin satışlarının artması ve sürekli maliyet azaltma faaliyetleri nedeniyle güçlü bir karlılık kaydetti.



LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, ikinci çeyrekte, önemli spor etkinliklerinin yaşandığı Avrupa ve Latin Amerika gibi bölgelerde, 2018’in ikinci çeyreğine oranla yaşanan talep düşüşü nedeniyle, yüzde 4,5’lik azalmayla, 3.67 trilyon KRW (3.15 milyar ABD Doları) gelir elde etti. 205.6 milyar KRW işletme geliri (176.3 milyon ABD doları), kilit piyasalarda daha fazla rekabet ve döviz kuru amortismanının ışığında yapılan yüksek yatırımlar nedeniyle bir önceki çeyreğe göre azaldı. İş birimi, önümüzdeki çeyrek dönemde OLED TV'ler, NanoCell TV'ler ve büyük ekran Ultra HD TV'ler gibi premium ürünlerde talep artışı görmeyi bekliyor.



LG Mobil İletişim Şirketi’nin, akıllı telefon pazarındaki durgunluk ve Çinli markaların agresif fiyat politikası nedeniyle 2019 yılının ikinci çeyreğindeki satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 azaltarak 1,61 trilyon KRW’de (1,38 milyar ABD doları) kaldı. Satışlar, ilk çeyreğe göre yüzde 6,8 arttı ancak iş birimi, yeni modellerin piyasaya sürülmesi ve akıllı telefon üretiminin Vietnam'a taşınmasıyla ilgili ek maliyetleri desteklemek amacıyla yapılan pazarlama yatırımlarının bir sonucu olarak 313 milyar KRW (268,4 milyon ABD Doları) işletme zararı bildirdi. Rekabetçi kitlesel akıllı telefonların tanıtılması ve 5G ürünlerine olan talebin artmasının, üçüncü çeyrekte performansın artmasına katkıda bulunması bekleniyor.



LG Otomotiv Malzemeleri Şirketi, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 63 artışla 1,42 trilyon KRW (1,22 milyar ABD Doları) gelir elde etti. Bilgi-eğlence ürünlerinin güçlü satışları ve elektrikli araç bileşenlerine olan talebin artması, satışların artmasına neden oldu. 55,80 milyar KRW işletme zararı (47,8 milyon ABD Doları), yeni projelerin artmasıyla ilgili başlangıç üretim harcamaları ve merkez bilgi ekranları (CID) gibi yeni uygulamaların imalatının kurulmasındaki gecikmelerden kaynaklandı. Önümüzdeki çeyrekte şirket, büyük müşterilere bileşen tedarikini dengelemeye ve yeni projelerle ilgili maliyet azaltmalarına öncelik vermeye odaklanacak.



LG İş Çözümleri Şirketi, LED ve OLED ticari ekranına olan talebin yanı sıra, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde güneş panellerine olan ilginin artmasıyla, 675,5 milyar KRW'lik (579,29 milyon ABD doları) ikinci çeyrek satışlarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8, bir önceki çeyreğe göre ise, yüzde 8 daha yüksek olduğunu bildirdi. 58,1 milyar KRW (49,82 milyon ABD Doları) işletme geliri, maliyet ve üretkenlikteki verimlilik artışları nedeniyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49 daha yüksek oldu, çeyrek çeyreğe göre de yüzde 4,7 arttı. İleriye dönük olarak, hem bilgi ekranlarında hem de güneş modüllerinde büyümenin güçlü kalması bekleniyor.



LG Electronics’in denetlenmeyen üç aylık kazanç sonuçları, 30 Haziran 2019 tarihinde sona eren üç aylık dönem için UFRS'ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) dayanır. Kore'de kazanılan tutarlar (KRW), ilgili çeyreğin üç aylık döneminde ortalama olarak ABD Doları'na (USD) çevrilir - USD başına 1.166.09 KRW.