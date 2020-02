LG, MWC 2020'ye katılmayacak (Corona Virüsü önlemi)

Çin’de yeni tip Corona Virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18’e çıktı.



Salgın, her yıl 200'e yakın ülkeden 100 bin kişinin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan Mobile World Congress'i (MWC) de etkiledi.



The Verge'de yer alan habere göre, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen MWC'ye her yıl katılan teknoloji firmalarından LG, Corona Virüsü salgınından dolayı bu yıl katılmayacağını duyurdu.



Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Güney Kore merkezli şirket, MWC'ye katılmama gerekçelerini "çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin güvenliği ve sağlığının korunması" olarak duyurdu.



Çin merkezli ZTE ise MWC'de stant açacağını ancak basın toplantısı gibi bazı etkinliklerini iptal ettiğini bildirdi.



İSPANYOL HÜKÜMETİ MWC İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER ALACAK



Bir süredir iptal edilip edilmeyeceği konusunda çeşitli iddiaların ortaya atıldığı 24-27 Şubat'ta düzenlenecek MWC için İspanyol hükümeti özel önlemler alacağını duyurdu.



Corona virüsü salgınına karşı bakanlıklar arası koordinasyon komitesi kurulacağını söyleyen Sağlık Bakanı Salvador Illa, bu komitenin her gün toplanacağını ve gerekli acil önlemleri alacağını ifade etti.