LG sürdürülebilirlik liderleri arasında

LG Electronics (LG), S&P Global tarafından Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ile belirlenen küresel sürdürülebilirlik liderlerinden oluşan Dow Jones Sustainability Dünya Endeksi'ne seçildi. LG ayrıca, Corporate Knights tarafından dünyanın en sürdürülebilir 100 şirketinden biri olarak kabul edildi.



LG, sürdürülebilirlik stratejisinin önemli bir bileşeni olarak 2050 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiye geçmeyi taahhüt etti. 2019 yılında Zero Carbon 2030 taahhüdünü verdiğinden bu yana LG, sözlerini hedeflenen tarihe kadar yerine getirme vaadi doğrultusunda çeşitli girişimlerde bulunuyor. 2030 yılına kadar LG, dünya çapındaki fabrikalarında üretilen karbon emisyonlarını 2017 rakamlarına kıyasla yüzde 50 oranında azaltacak aynı zamanda yenilenebilir enerji kullanımını da artıracak.