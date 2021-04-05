LG telefon üretimini sonlandırıyor

Güney Kore merkezli LG Electronics, zarar eden cep telefonu birimini satamayınca kapatma kararı aldı. Böylece ilk defa bir büyük telefon üreticisi faaliyetini sonlandırdı. LG, 2013 yılında dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi konumuna kadar yükselmişti.

ntv.com.tr 05.04.2021 - 09:13 | Son Güncelleme : 05.04.2021 - 09:15

LG telefon üretimini sonlandırıyor

Akıllı telefon üretiminde dünya genelinde bilinen bir marka piyasadan çekiliyor. 

Güney Kore merkezli LG Group (Lucky - Goldstar) LG Electronics'le ilgili önemli bir karar aldı. 

Şirketin bir süredir zarar eden cep telefonu üretim bilimi kademeli olarak kapatılacak. 

EV ALETLERİ VE TELEVİZYONA AĞIRLIK VERECEK

LG Electronics bir süredir cep telefonu birimini satmaya çalışıyordu ancak alıcı bulamamıştı. LG'nin bu birimi kapatıp daha karlı gördüğü ev aletleri ve televizyon üretimine ağırlık vereceği bildirildi. 

Şirketin cep telefonu birimi 2015'ten bu yana 4,5 milyar dolar zarar etti. 

LG, 2013 yılında en büyük üçüncü telefon üreticisi olmuştu. Ancak Çinli firmaların yükselişiyle şirket gerilemeye başladı. 

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