LG telefon üretimini sonlandırıyor

Akıllı telefon üretiminde dünya genelinde bilinen bir marka piyasadan çekiliyor.

Güney Kore merkezli LG Group (Lucky - Goldstar) LG Electronics'le ilgili önemli bir karar aldı.

Şirketin bir süredir zarar eden cep telefonu üretim bilimi kademeli olarak kapatılacak.

EV ALETLERİ VE TELEVİZYONA AĞIRLIK VERECEK

LG Electronics bir süredir cep telefonu birimini satmaya çalışıyordu ancak alıcı bulamamıştı. LG'nin bu birimi kapatıp daha karlı gördüğü ev aletleri ve televizyon üretimine ağırlık vereceği bildirildi.

Şirketin cep telefonu birimi 2015'ten bu yana 4,5 milyar dolar zarar etti.

LG, 2013 yılında en büyük üçüncü telefon üreticisi olmuştu. Ancak Çinli firmaların yükselişiyle şirket gerilemeye başladı.