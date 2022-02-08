LG'nin yeni mağazası Ankara'da açıldı

Ankara Mahall AVM’de LG Brandshop Kutup mağazasını hizmete sunan LG’nin mağaza açılışına da LG Electronics Türkiye Ülke Başkanı Jeff Cheh, Ev Eğlencesi Elektroniği Ürün Müdürü Kevin Cho, Beyaz Eşya Ürün Müdürü Jimmy Lee, Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grupları Satış Başkanı Bülent Bülbül katıldı.



LG Brandshop Kutup mağazasında, LG ThinQ teknolojisiyle; birbiriyle konuşan ve uzaktan yönetilebilen LG ürünleri ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Mağazada, LG’nin son teknoloji ile donatılmış beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra, birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV’lere kadar yeni nesil teknolojileri sergileniyor.

Ev İşleri iz Evde Yokken de Yapılabilir



LG’nin ThinQ platformu sayesinde, ev sahipleri, çamaşır makinelerinden klimalara, buzdolaplarından televizyonlarına kadar çeşitli ev ürünleriyle etkileşimde bulunabiliyor.

Örneğin; ev sahipleri, uygulama ile çamaşır makinelerini uzaktan harekete geçirebiliyor, klimayı işten dönmeden önce 5 dakika önce çalışacak şekilde programlayabiliyor. Yapay zekaya sahip LG ThinQ AI platformu, LG OLED ve Nanocell TV’lerin ses komutu ile kontrol edilebilmesine olanak tanıyor.

LG ThinQ ayrıca, aynı cihazları birbirinden değişik şekillerde kullanan evdeki farklı kullanıcılarla senkronize olarak çalışıyor. Başka bir deyişle, her bir kullanıcın neyi sevdiğini ve nasıl davrandığını inceliyor ve evdeki her bir kişi için kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor.

LG’nin ThinQ platformu, her bir cihazın sorunlarının nasıl giderileceği ve kolaylıkla yönetileceği konusunda da öneriler sunuyor. Örneğin; çamaşır makinesinin içinin iyice temizlenmesi gerektiğini veya ev sahibinin çok fazla deterjan kullandığını söyleyebiliyor, gerektiğinde kendiliğinden teknik servisi arayarak kayıt oluşturabiliyor.

Çankaya’da bulunan LG Brandshop, haftanın 7 günü 10:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.