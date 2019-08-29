Güncellemeyle birlikte oyuncular, ana görevleri yaparak ve etkinliklere katılarak türünün en yüksek derecesine sahip UR Ekipmanlardan tam üç set alabilecek. Daha önce yeni güncelleme için ön kayıt yaptıran oyuncular, bir +30 Güçlendirme Parşömeni alacak.



KAMAEL IRKI OYUNDAKİ 6’NCI IRK OLDU



Merhametsiz ve güçlü Kamael ırkı, geçtiğimiz yıl ekim ayında eklenen Ork ırkından sonra, oyunun altıncı ırkı olacak. Tanrılara baş kaldırmak için Devler tarafından yetiştirilen bu ırk oldukça güçlü ama bir o kadar da acımasız ve savaşta kullanmak için düşmanlarının ruhlarını kullanabiliyor.



Oyuncular, yeni bir Kamael karakter açtıklarında, yeni eklenen "Ruh Adası" bölgesinde oyuna başlayacaklar ve karakterleri için üç sınıftan birini seçip, sınıflarına has özel silahları alabilecekler. Bu üç sınıf, Cani / Lanetleyici (Savaşçı), Arbalist / Hileci (Casus) ve Ruh Kıran / Ruh Tazısı (Mistik).



Lineage 2: Revolution’un "Çift Sınıf" sistemi de Aden'in Kahramanlarının kullanımına sunuldu. Oyuncular, bu sistem sayesinde mevcut karakterleriyle, seviye ve eşyaları da dahil olmak üzere, aynı karakter gücüne sahip başka bir sınıfla oynayabilecek. Lineage 2: Revolution'a gelen diğer yenilikler ise şöyle:



Yeni Sunucular - 29 Ağustos 2019 tarihinden itibaren batı bölgesinde, Lineage 2: Revolution için Gunter ve Lancer sunucuları eklenecek (kesin saati oyunculara resmi oyun forumu üzerinden bildirilecek). Bu sunucularda yeni karakter açan oyuncular, Adena, Kırmızı Elmas ve yedi gün boyunca üç tür günlük avantaj kazanacak.



Oyuncuların seviyelerini yükseltmesi 3 kat hızlanmakla kalmadı, aynı zamanda oyundaki ilerleme de daha kolay hale getirildi.



ETKİNLİKLER: Kamael ırkının gelişini kutlamak için eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Bunlardan bazıları şöyle:

KAMAEL'E HOŞ GELDİN: Kamael ırkının gelişini kutlamak için Pan'LA BİR ENTeresan Etkinlik geri geldi.



ÇİFT SINIF GİRİŞ ETKİNLİĞİ: Ödül kazanmak için 14 gün boyunca Lineage 2: Revolution'a giriş yapmanız yeterli. Ödüller arasında Motomini Bineği de var.



İNDİRİM ETKİNLİĞİ: Yeni sunuculardaki oyuncular için Ekipman Seviye Yükseltme ve Geliştirme masrafları indirimli olacak.



ŞANSLI SANDIK ETKİNLİĞİ: Birincilik ödülünü alma şansı için Şanslı Bilet topladıktan sonra şansınızı deneyebilirsiniz.