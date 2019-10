TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, yerli ve yabancı çok sayıda girişimcinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.



Yerli girişimler arasında birinci, yabancı girişimlerin dahil olduğu genel sıralamada ise üçüncü olan "T-Fashion" adlı girişim, yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojisini kullanıyor.



Tekstil sektöründe üretim yapan şirketlere yönelik kreasyon belirleme ve satış planlama gibi birçok aşamada yapay zekayı kullanarak önerilerde bulunan "T-Fashion", Kozmos Yazılım Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Peker ve Üsküdar Amerikan Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yiğit Alp Elmas'ın aralarında bulunduğu bir grup lise öğrencisi tarafından geliştirildi.

Take Off Uluslarası Girişim Zirvesi'nde birinciliğe ulaşan T-Fashion'ın geliştiricileri, ABD'nin San Francisco şehrinde gerçekleştirilecek olan "hızlandırma programına" katılarak girişimlerini ileri bir seviyeye taşıma imkanı bulacak.



Hızlandırma programında, aralarında Google'ın da bulunduğu dev teknoloji firmaları ziyaret edilerek çeşitli toplantılar ve temaslar gerçekleştirilecek.



"YAPAY ZEKAYLA ŞİRKETLERİN HEDEF KİTLE ANALİZLERİNİ YAPIYORUZ"



T-Fashion geliştiricilerinden Mehmet Ali Peker, yaptığı açıklamada, tekstilin, Türkiye'de oldukça büyük bir sektör olduğunu belirterek, yapay zeka tabanlı girişimleri T-Fashion'ın, tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmalara hizmet vereceğini söyledi.

Sektördeki firmalara, yapay zekayı kullanarak marka kimlikleri ve hedef kitlelerine yönelik trend analizleri ve moda tahminleri sunduklarını aktaran Peker, "Sunduğumuz raporlar ve tahminler şirketlere özel şekilde hazırlanıyor. Bu raporları, hem tasarım aşamasında hem de satış aşamasında kullanarak satışlarını artırıyorlar. Bu raporları ayrıca reklam stratejilerini oluşturmak amacıyla da kullanabiliyorlar." dedi.



Peker, sosyal medya platformları üzerinden topladıkları; kullanıcının yaşı, cinsiyeti, giydiği kıyafetlerin rengi, tonu ve türü gibi verileri yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojisine sahip sistemleri aracılığıyla işlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Örneğin, imalatçı firmalar, markalara ürün satışı yapabilmek için 50 farklı ürün üretip onlara satmaya çalışıyor. Fakat üretilen bu modellerin arkasında bir veri yok. Bizim projemiz, modaya dair gerçek verileri elde ederek bu şirketlere daha fazla satış yapabilme imkanı sağlıyor. Firmalar, sundukları modellerden yüzde 15'inin kabul edilmesini başarı olarak kabul ediyor. Bu çok düşük bir rakam. Girişimimiz sayesinde üreticiler, hedef kitlenin nelerden etkilendiği ve neleri tercih ettiğiyle ilgili veriye ulaşacak ve satış oranlarını bu sayede artırma imkanı bulacak."



"PİLOT TESTLER SONRASI SATIŞA BAŞLAYACAĞIZ"



Mehmet Ali Peker, geliştirici ekibin yanı sıra girişimin 5 kişilik bir danışma kurulu olduğunu belirterek, geçen yıl TEKNOFEST İstanbul'da yapay zeka yarışmasında birinci olduklarını, bu yıl ise çalışmalarını geliştirerek bir girişime dönüştürdüklerini anlattı.



Yerli girişimler arasında birinciliğe ulaştıkları Take Off Girişim Zirvesi'nin çok verimli geçtiğini ifade eden Peker, şunları kaydetti:



"Zirve sonrasında web sayfamıza gelen trafik yüzde 500 arttı ve zirvede çok güzel bağlantılar edindik. Fransa'da ve Türkiye'de bulunan melek yatırım ağlarına ulaşma şansı elde ettik. Ayrıca, San Francisco'da katılacağımız hızlandırma programı da girişimimiz açısından bize güzel bir fırsat sağlayacak.



Şu an iki firmayla kapalı bir şekilde pilot testimizi gerçekleştiriyoruz. Bu testler esnasında sistemde küçük geliştirmeler yapmamız gereken noktalar tespit ettik ve onların üzerinde çalışıyoruz. Ay sonuna doğru ağımızda bulunan müşterilere ürün satışına başlayacağız."