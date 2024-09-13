Londra'da siber saldırıya gözaltı: 5 bin kullanıcının banka bilgileri tehlikede!

Londra'da şehir ulaşımının büyük bir bölümünden sorumlu olan yerel yönetim organı Transport for London, toplu ulaşımı etkileyen siber saldırıyla ilgili bir gencin tutuklandığını açıkladı.

17 yaşındaki gencin 1 Eylül tarihinde toplu ulaşıma siber saldırıyla bağlantılı olarak Bilgisayarın Kötüye Kullanımı Yasası suçları şüphesiyle Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Ulusal kolluk kuvveti, olayı yönetmek ve riskleri en aza indirmek için Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve Transport for London ile yakın bir şekilde çalıştığını kaydetti.

5 Eylül'de tutuklanan genç, NCA görevlileri tarafından sorgulandı ve daha sonra serbest bırakıldı.

NCA'nın Ulusal Siber Suç Birimi Müdür Yardımcısı Paul Foster yaptığı açıklamada, "Bunun gibi kamu altyapısına yönelik saldırılar büyük ölçüde yıkıcı olabilir ve yerel topluluklar ve ulusal sistemler için ciddi sonuçlara yol açabilir" dedi.

"BANKA VERİLERİNE ERİŞİLMİŞ OLABİLİR"

Londra'nın ulaşım ağlarında ödeme yapmak için kullanılan akıllı kartlar olan Oyster kartlarıyla ilgili bazı verilere, yaklaşık 5.000 müşterinin banka hesap numaraları ve sıralama kodları da dahil olmak üzere erişilmiş olabileceği konusunda uyardı.

Foster, "Olayın ardından TfL tarafından verilen hızlı yanıt, hızlı hareket etmemizi sağladı ve halen devam etmekte olan soruşturmamızda işbirliğini sürdürdükleri için minnettarız." şeklinde konuştu.

Perşembe günü ayrı bir açıklama yapan TfL, 1 Eylül'de bazı şüpheli faaliyetler tespit ettiklerini ve erişimi sınırlandırmak için harekete geçtiklerini söyledi.

TfL, veri ihlalinin bazı müşteri adlarını ve e-posta adresleri ve sağlanmışsa ev adresleri gibi iletişim bilgilerini içerdiğini de sözlerine ekledi.