Lüksemburg TikTok'u "kanıtsız" yasaklamayacak

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Çinli sosyal medya platformu TikTok'u sırf "Çin düşmanlığı" için yasaklamayacaklarını, yasağı gerektirecek kanıta ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Lüksemburg TikTok'u "kanıtsız" yasaklamayacak

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birçok ülkede TikTok uygulamasına özellikle kamu görevlileri için getirilen kısıtlamalarla ilgili soruya karşılık veren Bettel, ülkesinin TikTok'u yasaklaması için uygulamanın zarar verici olduğuna ilişkin kanıt görmeleri gerektiğini belirtti.

Bettel, "sırf düşmanlığı için Çin'e yüklenmek istemediğini" ifade ederek, "Sadece Çinli olduğu için TikTok'u yasaklamak istemiyorum ancak sorun olduğunu gösteren kanıt olursa yasaklarım." dedi.

Bettel, ayrıca AB kurumlarının görevlilerinin kullandığı cihazlarda TikTok'un neden yasaklandığına ilişkin AB Komisyonundan bilgi istediğini, bunun yanıtını hala beklediğini dile getirdi.

TİKTOK BAZI ÜLKE VE KURUMLARDA YASAKLI

Dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan için "Çin'in casusluk aracı" suçlaması yapılıyor. Bu yüzden bazı ülkeler ve uluslararası kurumlar, güvenlik için sakıncalı buldukları gerekçesiyle Çinli platformu TikTok'un resmi görevlilerin cihazlarında bulunmasına yasak getirmişti.

ABD'de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu TikTok'u yasaklamıştı.

AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nda da geçen ay güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlara TikTok yasağı koyulmuştu.

Danimarka Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Belçika Federal Hükümeti ile bölgesel hükümetler, siber güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanlarının resmi hizmette kullanılan bilgisayar ve mobil cihazlarda TikTok'u kullanmasına yasak getirmişti.

İngiltere ise 16 Mart'ta TikTok'un kamuya ait telefon ve diğer elektronik cihazlarda kullanımının derhal yasaklanacağını duyurmuştu.

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