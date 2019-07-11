Zoom uygulamasında yer alan güvenlik açığı, özellikle de güvenilir olmayan ve kötü amaçlı hazırlanan web sayfalarının kullanıcılarının bilgisi dışında kameralarına erişmesini sağlıyor ve dünya genelinde 750 binden fazla kullanıcısı bulunan Zoom, pek çok şirket için büyük bir tehdit halini almış durumda.



Zoom'da tespit edilen güvenlik açığı kullanıcının hangi web tarayıcıyı kullandığıyla da ilgilenmiyor. Chrome, Firefox veya Safari üzerinden internete giren kullanıcılar da tehdit altında bulunuyor.



Zoom istemcisinin ana makinenin arka plan işlemi olarak yerel bir web sunucusu oluşturması ve çalıştırması nedeniyle ortaya çıkan güvenlik açığının 4.4.4 Mac uygulama sürümünde de bulunduğu belirtildi.