Magic Earbuds’ın artıları ve eksileri neler? (Magic Earbuds inceleme)

İLKER KOÇAŞ (NTV.com.tr)

Her geçen gün daha da genişleyen kablosuz kulaklık pazarına Çin’den yeni bir üye daha katıldı.

Çin merkezli Huawei'nin alt markası Honor’ın geçtiğimiz aylarda görücüye çıkardığı Magic Earbuds isimli kablosuz kulaklık bugün Türkiye'de satışa sunuldu.



Apple’ın AirPods Pro ve Samsung’un Galaxy Buds Plus modelleri ile rekabete girecek olan model beyaz ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeceği ile geliyor.



HONOR MAGIC EARBUDS’IN ÖZELLİKLERİ NELER?



Aktif gürültü azaltma özelliğine ev sahipliği yapan Magic Earbuds 3 mikrofona sahip. Cihaz 10 mm'lik sürücü, Bluetooth 5 desteği, 37 mAh kapasiteli pil ve 5.4 gram ağırlığa sahip.



Magic Earbuds’ın şarj kutusu ise 410 mAh değerinde bir bataryaya sahip. Kulaklıklar tek şarjla yaklaşık 3 saat kesintisiz kullanım sunarken, şarj kutusu ile bu süre 12 saate kadar çıkarabiliyor.



HONOR MAGIC EARBUDS’IN ARTILARI



Magic Earbuds 2300Y platformunu baz alan gürültü engelleme özelliği sayesinde ortalamada 24dB'e kadar çevresel gürültüyü engelleyebiliyor. Bunun çoğu durumda dış sesleri duymanızı engellemeye yetecek seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.



Konuşma sırasında aktif gürültü azaltmayı sağlayabilmek adına üç mikrofon ile donatılan model telefon görüşmelerinde benzer fiyat bandındaki rakiplerinden daha kaliteli bir kullanım sunuyor.



Üzerinde dokunmatik akıllı kontroller de barındıran kablosuz kulaklık kulağa takıldığını ya da çıkarıldığını anlayabiliyor. Bu özellik sayede kulaklık çıkarıldığında çalan müziği de durdurarak pilden tasarruf sağlıyor.



HONOR MAGIC EARBUDS’IN EKSİLERİ



Suya ve veremeye karşı cihazı koruyacak bir IP sertifikasına sahip olmayan Magic Earbuds bu gibi durumlara karşı ne kadar dayanıklı olacak akıllara gelen ilk sorulardan biri.



Fiyat anlamında hem AirPods Pro hem de Galaxy Buds Plus'tan daha ucuz olan Magic Earbuds’ın ses kalitesi rakiplerinin gerisinde kalıyor.



Honor Magic Earbuds’ın kullanım süresi alanında da bu iki rakibinin gerisinde kaldığının altını çizmekte fayda var.



BİR BAKIŞTA MAGIC EARBUDS’IN ÖZELLİKLERİ



BOYUTLAR: 41.8 mm x 23.7 mm x 19.8 mm (kulaklık)

80.7 mm x 35.4 mm x 29.2 mm (şarj kutusu)



AĞILIK: Ortalama 5.4gr (kulaklık)

Ortalama 51gr (şarj kutusu)



RENK: İnci Beyazı ve Yumurta Mavisi



BLUETOOTH: Bluetooth 5.0 A2DP 1.3, HFP 1.6, AVRCP 1.5 destekler. 2300Y platformunu temel alan hibrit geri/ileri beslemeli ANC çözümü, ortalamada 24dB’i üzerinde gürültü engelleme etkisi sunar



GÜRÜLTÜ ENGELLEME: Her kulaklığın üç adet Mikro-Elektro-Mekanik Sistemli (MEMS) silikon mikrofonları, çevresel gürültüyü verimli şekilde azaltarak sesli görüşme yapmanızı sağlar.



MİKROFON: Üç silikon mikrofon, arama sırasında gürültü azaltmayı destekler.



SÜRÜCÜ: 10mm sürücü



PİL: Kulaklık kapasitesi 37 mAh (minimum değer) Şarj kutusu kapasitesi 410 mAh (minimum değer)

ŞARJ: USB Type-C girişi (5V/1A)

