Mahkeme, Microsoft'un Blizzard'ı satın almasını durdurma itirazlarını reddetti

Microsoft'un Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alma girişimleri Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından kabul edilmeyerek mahkemeye taşınmıştı.



Mahkeme geçtiğimiz günlerde Microsoft'un lehine karar vererek davayı sonlandırdı.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ



Tüm bunların ardından FTC, Yargıç Jacqueline Scott Corley'nin kararına itiraz etti. Dokuzuncu Devre Temyiz Mahkemesi, FTC'nin temyizinin sonucu tamamlanana kadar anlaşmayı durdurmasını önlemek için yaptığı itirazı reddetti.



Microsoft, Cuma günü geç saatlerde mahkemenin bu kararını memnuniyetle karşıladı.

"MAHKEMENİN KARARINI TAKDİR EDİYORUZ"



Microsot'un başkan yardımcısı ve başkanı Brad Smith, "Dokuzuncu Devre'nin, FTC'nin anlaşmayı daha fazla geciktirme önerisini reddetmesini takdir ediyoruz. Bu küresel düzenleyici incelemeler bizi maratonun bitiş çizgisine bir adım daha yaklaştırıyor." dedi.



Buna göre, Yargıç Corley'nin kararının ardından Microsoft'un artık Activision Blizzard'ı satın almasının karşısında herhangi bir engel bulunmuyor.

ANLAŞMA İÇİN 18 TEMMUZ'A KADAR SÜRESİ VAR



Ancak şirketin bu anlaşmayı tamamlamak için 18 Temmuz'a kadar süresi olduğu belirtildi.



Aksi takdirde Activision Blizzard ile şartları yeniden müzakere etmesi, Activision ayrılmak istiyorsa 3 milyar dolarlık ayrılık ücreti ödemesi veya her iki taraf da memnunsa anlaşma süresinin doğal olarak uzamasına izin vermesi gerekecek.



İngiletere'deki Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA), gelişmekte olan bulut oyun pazarındaki rekabet endişelerini gerekçe göstererek bu yılın başlarında Microsoft'un anlaşmasını engelledi.



İngiltere'de CMA, Microsoft'un tekliflerinin yeni bir birleşme soruşturmasına yol açabileceği ve Microsoft ile yapılan görüşmelerin erken bir aşamada olduğu konusunda uyardı.



CMA, anlaşmayla ilgili genel soruşturma için bir süre uzatma bildirimi yayınlayarak nihai kararını 18 Temmuz'dan 29 Ağustos'a çekti.

