Mahkemeden Binance'e can suyu: SEC'in varlık dondurma talebine uzlaşın yanıtı

SEC, 6 Haziran 2023 tarihinde Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng “CZ” Zhao hakkında fonlara erişim kısıtlaması kararı çıkarmıştı.



SEC, şirketi müşteri fonlarını yanlış biçimde kullanmak, yatırımcı ve regülatörleri yanılmanın da aralarında bulunduğu 12 farklı suçla suçlamıştı.



SEC CZ'nin 12 milyar dolarlık Binance'e ait fonun Merit Peak adındaki bir şirkete aktarıldığını öne sürdü. Adı geçen şirketin kontrolünün tamamen CZ'de olduğu belirtildi.



SEC'in başlattığı sürecin ardından Binance'in kripto parası BNB yüzde 25'ten fazla değer kaybetmişti. Mahkemenin uzlaşın kararı sonrası BNB yüzde beşten fazla yükseldi.