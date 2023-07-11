Mahkemeden Google'a e-posta bilgilerini paylaş emri

Avustralya'da mahkeme Google'dan bir kullanıcıya ait verileri açıklamasını istedi. Şirket iftira davası açabilmesi için bir kullanıcıya ait bilgileri Nurul Khan adındaki bir siyasetçiye teslim edecek. Khan, geçen yıl İşçi Partisi'nden aday olmak üzereyken yolsuzluk yaptığını öne süren mailler nedeniyle siyasi kariyerine ağır darbe almıştı.

Mahkemeden Google'a e-posta bilgilerini paylaş emri

'da Nurul Khan adındaki bir siyasetçi geçen yıl yapılan eyalet seçimlerinde İşçi Partisi'nden adaylık başvurusu yapmıştı. 

Ülkenin en büyük iki partisinden biri olan İşçi Partisi, Khan'ın Victoria eyaleti için yaptığı başvuruyu onaylamıştı. 

Daha sonra 9 Kasım 2022 tarihinde, kuruluşlarına ve siyasetçilere Khan hakkında bir e-posta gönderildi. 

Avusturalyalı siyasetçi yolsuzluk ve tacizle suçlanıyordu. Hatta Khan'ın bu davranışları yüzünden para cezası ödediği de öne sürüld. Bu e-postaların ardından Avustalya İşçi Partisi, Khan'ın adaylığına verdiği desteği çekti.

İFTİRA DAVASI AÇACAK

Mahkemeden Google'a e-posta bilgilerini paylaş emri - 1

İftiraya uğradığını iddia eden Khan, mahkemeye başvurdu. E-posta'yı gönderenin bilgilerine ulaşamayan Nurul Khan, avukatı aracılığıyla 'dan göndericinin IP adresi gibi verilerini istedi. Nurul Khan böylece e-postayı gönderenin kimliğine ulaşabilecek ve iftira davası açabilecek.

Yargıç Catherine Button, devine 9 Kasım'da ve buna yakın tarihlerde Google hesabındaki abone kayıt bilgilerini ve e-posta adresinin IP girişlerini sağlamasını emretti.

duruşmaya katılmayan Google'a bilgileri teslim etmesi için 20 gün süre verdi. 

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