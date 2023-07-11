Mahkemeden Google'a e-posta bilgilerini paylaş emri

Avustralya'da Nurul Khan adındaki bir siyasetçi geçen yıl yapılan eyalet seçimlerinde İşçi Partisi'nden adaylık başvurusu yapmıştı.

Ülkenin en büyük iki partisinden biri olan İşçi Partisi, Khan'ın Victoria eyaleti için yaptığı başvuruyu onaylamıştı.

Daha sonra 9 Kasım 2022 tarihinde, haber kuruluşlarına ve siyasetçilere Khan hakkında bir e-posta gönderildi.

Avusturalyalı siyasetçi yolsuzluk ve tacizle suçlanıyordu. Hatta Khan'ın bu davranışları yüzünden para cezası ödediği de öne sürüld. Bu e-postaların ardından Avustalya İşçi Partisi, Khan'ın adaylığına verdiği desteği çekti.

İFTİRA DAVASI AÇACAK