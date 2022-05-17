Manisa dijitalleşiyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Yenilik Merkezi, bölgedeki işletmelerin dijital dönüşüm kapasitelerini ölçmek ve dijital dönüşüm yol haritalarını hazırlamalarına yardımcı olmak üzere yeni “Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli”ni (DDX) faaliyete geçirdi.



DDX aracı bugüne kadar, ürün geliştirme, tedarik zinciri yönetimi, müşteri hizmetleri dahil çeşitli alanlarda, Manisa OSB bünyesinde faaliyet gösteren 16 işletmenin dijital olgunluk düzeyini değerlendirmede kullanıldı.



Yenilik Merkezi bu sonuçları kullanarak işletmelerin yeni beceriler oluşturması, yeni teknolojiler seçmesi ve dijital geleceğe akıllıca yatırım yapmasına yardım etmeyi hedefleyen destek programları oluşturacak.



Modelin tanıtımı vesilesiyle bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Bu çalışma salt Manisa’daki işletmelerin verimlilik ve rekabet edebilirliklerini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda daha çok sayıda Yenilik Merkezi ve Model Fabrika kurma çabalarımızın tasarımı için de önemli bir model işlevi görecek. Türkiye artık dijital dönüşümden yararlanmaya hazır” dedi.



UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise “Bugünlerde gerek küresel salgının yarattığı aksaklıklar, gerek Avrupa pazarlarını muhafaza edebilmek için karbonsuzlaştırma ihtiyacı, gerekse Ukrayna’daki savaş nedeniyle, Türk sanayisi çok sayıda zorlukla mücadele ediyor” dedi.

7 YENİ MODEL FABRİKA GELİYOR



DDX aracı, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu ve TÜBİTAK bünyesindeki Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından geliştirildi. Bu çalışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülmekte olan, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) teknoloji kullanımını artırmayı hedefleyen daha büyük bir projenin parçası. Yenilik Merkezi girişimine 8 milyon lira tutarındaki finansman, Hükümet Yatırım Programı ve Manisa OSB tarafından eşit oranlarda sağlanıyor.



UNDP ve Bakanlık ayrıca, Türkiye’de 8 büyük şehirde yer alan “model fabrikalar” ağının geliştirilmesi faaliyetinde de işbirliği yapıyor. Model fabrikalar, yalın üretim ve dijital teknolojiler alanında işletmelere uygulamalı eğitim ve danışmanlık sağlıyor. Bakanlık, önümüzdeki iki yılda 7 yeni model fabrika daha kurmayı planlıyor.