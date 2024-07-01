Mantar tehlikesi artıyor: Isınan havalar mutasyona neden oluyor

Çin Nanjing Tıp Üniversitesi araştırmacıları, dünya genelinde artan sıcaklıkların mantarların evrimini nasıl etkilediğini inceledi.

Araştırmacılar, yüksek sıcaklıkların mantarların genetik yapısında değişikliklere yol açarak hem daha enfekte hem de ilaca dirençli hale gediklerini keşfetti.

Uzmanlar, özellikle insanlarda mantar enfeksiyonlarının yaygın olduğu ve ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı düşünüldüğünde bu durumun endişe verici olduğu konusunda uyarıyor.

SICAKLIK DİRENÇ KAZANDIRIYOR

Araştırmacılar, Çin'deki hastanelerde yaptıkları çalışmada, daha önce bilinmeyen mantar türlerinin ortaya çıktığını ve bazılarının özellikle mantar hastalıklarında kullanılan antifungal ilaçlara karşı direnç geliştirdiğini belirlediler.

Bu türlerin, insan vücut sıcaklığı olan 37 dereceye maruz kaldıklarında dahi agresif bir şekilde geliştiği ve bağışıklık sistemine karşı dirençli olduğu gözlemlendi.

Sonuç olarak, bilim insanları küresel sıcaklıkların artmasıyla birlikte bu tür mantarların daha yaygın ve tehlikeli hale gelme riskinin artabileceğini vurguluyorlar.

Bu nedenle, yeni mantar ilaçlarının geliştirilmesi ve mevcut tedavi seçeneklerinin iyileştirilmesi acil bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır.