MAP, Türk mühendislerinden aldığı güçle yurtdışında büyüyor

Türkiye’de Elektronik Veri Değişimi Uygulaması (EDI) hizmeti alanında 25 yıldır faaliyet gösteren MAP, Türk mühendisliğinin başarısı ve gücüyle yurtdışında üstlendiği projelere yenilerini ekliyor.

Veri entegrasyonu bilişim segmenti alanında dünya genelinde hizmet veren yüzde 100 Türk sermayeli şirket, bünyesindeki 20 başarılı Türk mühendis ile yeni projelere imza atmayı sürdürürken, yurtdışında da hedef büyütüyor.



Başta otomotiv, perakende, lojistik, tekstil, gıda, üretim, dayanıklı tüketim, DIY, ilaç ve yemek servisi endüstrisi sektörlerinde 1500’ü aşkın orta ve büyük ölçekli şirkete niş ve özel çözümler üreterek hizmet veren MAP, son yıllarda yurtiçindeki hızlı büyüme temposunu yurtdışı yatırımlarıyla artırmaya hazırlanıyor.

1997 yılından bu yana dünya genelinde sürdürülebilir, güvenilir, ulaşılabilir EDI hizmetinin adresi olma amacıyla pek çok yatırım yaptıklarını dile getiren MAP E-Ticaret ve Veri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Tuncel, hizmetlerinin sürekliliği ve memnuniyeti için ilk Ar-Ge ofislerini Boğaziçi Üniversite Teknopark içinde 2016’da kurduklarını hatırlattı.

Son 6 yıldır Ar-Ge’ye ve mühendis kadrosuna sürekli yatırım yaptıklarını açıklayan Tuncel, “Sıfır hata ile daha yüksek verim için çalışıyoruz. Amacımız, kullandığımız teknolojileri yenilemek, yeni sektör ve pazarlara uygun çözümler geliştirmek. Yatırımlarımız ile Türkiye'de perakende sektörüne yönelik ilk ve tek yerli WEB-EDI ürünü olan Ediport’u geliştirdik. Ardından da Ediport’u Romanya’ya ihraç ettik. Romanya’daki 300’ü aşkın perakende tedarikçisine 4 yıldır yerel bir iş ortağı ile kendi dillerinde destek veriyoruz ve Bulut tabanlı bir veri değişimi platformu sağlıyoruz” dedi.



“BAŞARIMIZIN TEMELİNDE MÜHENDİS KADROMUZUN KALİTESİ VAR”



Bugün MAP olarak teknik personellerinin yarısının Ar-Ge bölümünde çalıştığını vurgulayan Hakan Tuncel, bünyelerindeki 20 Türk mühendis ile yurtdışı rakiplerine göre fark yarattıklarını söyledi.

Yurtiçindeki hizmetlerinin yanı sıra 5 kıtadaki 30 ülkede aktif bağlantı noktalarının bulunduğunu dile getiren Tuncel, “Yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da hizmet verdiğimiz pek çok proje bulunuyor. Sadece Türkiye’de değil dünyada da verimliliği artırmak ve şirketlerin hayatlarını kolaylaştırmak, bu kadar geniş bir coğrafyaya ve müşteri portföyüne en iyi hizmeti sunabilmek için bünyemizdeki çalışanlarımızın kalitesine büyük önem veriyoruz. Özellikle mühendis kadromuzun tecrübeli ve kaliteli olması başarımızın en temel kaynaklarından birini oluşturuyor” diye konuştu.



MAP olarak mühendislerinin kalitesini ve şirket başarısına olan katkısını artırmak için birçok çalışma yaptıklarını dile getiren Hakan Tuncel, MAP mühendis kadrosu hakkında şu bilgileri verdi:



“Bünyemizde ‘entegrasyon’ ve ‘yazılım’ olmak üzere iki ana teknik ekibimiz var. Her iki ekipte de Ar-Ge gruplarımız bulunuyor. Ekiplerimizin başarısının temelinde tabii ki bazı noktalar var. Çalışanlarımızın bireysel olarak kişisel gelişimini önemserken ekip başarısını da önceliğimize alıyoruz. Ekip çalışmasının bu kadar önemli olduğu bir ortamda çalışma tercihlerimizi uyum sağlayabilecek, potansiyeli yüksek mühendis arkadaşlarımızdan doğru kullanmaya gayret ediyoruz. MAP olarak hem şirket içinde hem de dışında sürekli bir eğitim programımız var. Eğitim paketlerimiz arkadaşlarımızın performans kriterleri içinde. Bu başarıya açılan ilk adım. Sonrası ise ‘eğlenceli bir iş ortamı, işini severek yap, işini sevdiğin gibi yap’ yaklaşımında yatıyor olabilir.”



YIL SONUNDA İSTİHDAM ARTIŞI HEDEFLENİYOR



EDI sektöründe farklı ülkelerde ve dillerde hizmet sunabilmenin oldukça kritik ve rakiplerden ayrıştırıcı bir özellik olduğunu dile getiren Tuncel, “Şu an için bünyemizde Türkçe’ye ek olarak İngilizce, Fransızca, Almanca, Romence, Rusça, Farsça ve Arapça konuşan arkadaşlarımız mevcut. MAP olarak dünya genelinde hizmet sunabilen bir yapıya doğru yönelmiş durumdayız. Bunu gelecek dönemde de devam ettirmek ve Avrupa’daki yatırımlar planlarımızı hayata geçirmek için hem iş gücümüze hem de teknik altyapımıza yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu yıl sonuna kadar yüzde 30-50 arasında istihdam artışı öngörüyoruz” bilgisini verdi.



BÜYÜME VE YATIRIMLAR SÜRECEK



Bünyelerindeki mühendislerden aldıkları güçle yurtdışına açılma projesine bu yıl itibarıyla daha da hız verdiklerini de vurgulayan Hakan Tuncel, Avrupa’da şirket satın alma ya da birleşmesi yöntemi ile daha aktif bir rol almak için yaklaşık 2 senedir çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Tuncel, gelecek dönem yatırımları hakkında şu bilgileri verdi:



“Planladığımız yatırımlarla hizmet ve teknolojilerimizi öncelikli olarak Avrupa ülkeleri içinde yaygınlaştırmak istiyoruz. Özellikle gündemimizde Hollandalı bir şirketi satın alma planı yer alıyor. Ayrıca hizmet verdiğimiz sektörlerin kapsamını da artırmak gibi bir hedefimiz var. Savunma sanayinde ya da sağlık sektöründe daha derinlemesine çözümler sunabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdilik bu alanlarda bir iş birliği fırsatı bulamadık ama önümüzdeki yıllarda bu sektörlerde de başarı hikayeleri yaratmayı hedefliyoruz.”