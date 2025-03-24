Mariana Çukuru’nda bir robot: Çinli bilim insanlarından yeni atak

Çinli bilim insanlarının Mariana Çukuru'nda basınç altında çalışan küçük bir robot geliştirdiği bildirildi.



Beihang Üniversitesi öğretim üyeleri liderliğindeki araştırmacılar, yarasa balığının hareket modellerinden ilham alarak yüzme, süzülme ve emekleme yeteneğine sahip 50 santimetre uzunluğunda bir robot tasarladı.



Robotun, yüzerken kuyruk yüzgecinden aldığı itme kuvvetiyle saniyede maksimum 5,5 santimetre hıza ulaşabildiği ve emeklerken uzuvlarını kullanarak kumlu yüzeylerde saniyede 3 santimetre hızla hareket edebildiği bildirildi.



Beihang Üniversitesi'nden Wen Li, Çin'in insanlı denizaltılarına monte edilen bu kompakt robot türünün Mariana Çukuru ile diğer derin deniz noktalarında saha testlerini başarıyla tamamladığını ve robotun sağlam şekilde çıkarıldığını söyledi.



Ekip, deniz kaynaklarının geliştirilmesi, arkeoloji ve çevre izleme gibi alanlarda kullanılmak üzere derin deniz robotunun dayanıklılığını ve verimliliğini artırmayı hedefliyor.

