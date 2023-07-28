Mark Zuckerberg, Threads'in kullanıcı sayısında düşüş yaşandığını kabul etti

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, yeni sosyal medya platformu Threads'in kullanıcılarının yarısından fazlasını kaybettiğini söyledi.



Twitter'ın rakibi, bu ayın başlarında piyasaya sürüldükten sonraki beş gün içinde 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmıştı. Ancak Zuckerberg bu rakamların şimdi düştüğünü kabul etti.



Kullanıcı sayısındaki düşüşten bahseden Zuckerberg, "Eğer 100 milyondan fazla insan kaydolursa, ideal olarak hepsinin ya da yarısının burada kalması harika olur. Henüz o noktada değiliz" dedi.



YENİ GÜNCELLEMELER VE ÖZELLİKLERLE BERABER KİTLEYİ ELDE TUTMAYI HEDEFLİYOR



Reuters'a göre, çalışanlarla yaptığı bir telefon görüşmesinde bu yorumları yapan Zuckerberg, durumu "normal" olarak nitelendirdi ve uygulamaya yeni özellikler eklendikçe elde tutma oranının artmasını beklediğini söyledi.



Threads daha önce, örneğin hangi gönderilerin görüntüleneceği ve hangi içeriğin kullanılabileceği gibi sınırlı işlevselliğe sahip olduğu için eleştirilere maruz kalmıştı.



Meta'nın baş ürün sorumlusu Chris Cox, çalışanlara artık insanları platforma geri çekmek için daha fazla Instagram uygulamasında olan kişilerin önemli Thread'leri görebilmesini sağlamaları gerektiğini söyledi.



ŞİRKETİN METAVERSE'E YAPTIĞI YATIRIM HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPTI



Zuckerberg ayrıca şirketin Metaverse adı verilen ve henüz yaratılmamış bir sanal gerçeklik dünyasına yaptığı ciddi yatırım konusunda da çalışanları bilgilendirdi.



Bu teknolojiye güç verecek olan artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojisi üzerindeki çalışmaların "programın çok ilerisinde olmasa da yolunda gittiğini" söyledi ve önümüzdeki on yıla kadar yaygınlaşmasını beklemediğini sözlerine ekledi.



Bu tahmin, Meta'nın Metaverse'e çok fazla zaman ve para ayırdığı yönündeki endişeleri artırabilir. VR kulaklıkları ve diğer ürünleri üreten Reality Labs bölümü bu durumdan dolayı milyarlarca dolar zarar etmişti..



SON ÇEYREKTE 7,9 MİLYAR DOLAR KAR ETTİ



Ancak şirket bir bütün olarak mali açıdan iyi bir performans sergilemeye devam ediyor ve bu hafta son çeyrekte 7,79 milyar dolar kar ettiğini açıkladı.



ELON MUSK İLE KAFES DÖVÜŞÜ



Zuckerberg ayrıca manşetlere taşınan bir başka konuya da değindi: teknoloji devi Elon Musk ile önerdiği kafes dövüşü.



Mark ve Elon Haziran ayında klavyelerinin başında, Las Vegas'ta bir mekan önerecek kadar ileri giderek, bir kafes dövüşü için istekli olduklarını belirttiler.



Ancak, telefon görüşmesinde bu konuda kendisine soru yöneltildiğinde, Zuckerberg "bunun için Elon Musk ile bir araya gelip gelmeyeceğinden emin olmadığını" söyledi.



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