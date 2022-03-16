Mark Zuckerberg'den NFT açıklaması: Instagram'a da geliyor

Teksas'ta gerçekleşen South by Southwest (SXSW) etkinliğinde konuşan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, NFT ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zuckerberg, "Yakın zamanda NFT'leri Instagram'a getirmek için çalışıyoruz" dedi.

"SORUNSUZ BİR SİSTEM İSTİYORUZ"

Fortune'da yer alan habere göre Mark Zuckerberg, NFT'leri doğrudan Instagram'da oluşturma olasılığını da ima ederek, "Bugün NFT planlarımızın tam olarak ne olduğunu açıklamaya hazır değilim; ancak önümüzdeki birkaç ay içinde, NFT'lerinizden bazılarını getirme olanağı olacak, umarım zamanla o ortamda bir şeyler yaratabiliriz."



Meta CEO'su, üzerinde çalışılması gereken bir sürü teknik durum olduğunu ve sorunsuz bir hizmet sağlamak istediklerini de belirtti.



Financial Times, ocak ayında hem Facebook'un hem de Instagram'ın NFT'leri profil resmi olarak gösterecek özellikler ve NFT oluşturmak için bir sistem üzerinde çalıştığını açıklamıştı.