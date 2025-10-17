Mars buzundaki uzaylıların 50 milyon yıl hayatta kalabileceği keşfedildi

Son yıllarda Kızıl Gezegen’de yaşam arayışı, kurumuş nehir yatakları ve eski göl kalıntılarında su izlerine rastlanan keşiflerle umut verici bir noktaya ulaştı. Ancak yeni bir araştırmaya göre, Mars’taki yaşamın izleri kayalarda değil, buzun içinde saklı olabilir.

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi ve Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nden bilim insanları, Mars’ın buz tabakalarında antik mikroskobik organizmaların kalıntılarının milyonlarca yıl boyunca bozulmadan kalabileceğini ortaya koydu.

Araştırma ekibi, E. coli bakterisinden alınan protein yapı taşlarının (amino asitlerin), Mars’taki donmuş zemin ve buzulların içinde 50 milyon yıl boyunca radyasyona rağmen varlığını sürdürebileceğini gösterdi.

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nden Christopher House, BBC Science Focus dergisine yaptığı açıklamada, “Mars’ın yüzeyindeki bazı buzullar 2 milyon yıldan daha genç. Bu da, eğer o buzlarda bakteri varsa, bozulmadan korunmuş olabileceği anlamına geliyor” dedi.

“Yani eğer Mars yüzeyine yakın bölgelerde yaşam varsa, gelecek görevlerde onu bulabiliriz.”

DENEY NASIL YAPILDI

Astrobiology dergisinde yayımlanan deneyde NASA ekibi, E. coli bakterilerini saf su buzuna ve Mars toprağını taklit eden silikat ve kil karışımlarına yerleştirdi.

Numuneler -50 dereceye kadar soğutuldu ve 20 milyon yıllık kozmik radyasyona eşdeğer gama ışınına maruz bırakıldı. Ardından modellerle 30 milyon yıl daha simüle edilerek toplam 50 milyon yıllık bir süreç test edildi.

Sonuç çarpıcıydı. Saf buzda, amino asitlerin yüzde 10’undan fazlası hayatta kaldı. Mars benzeri toprak karışımlarında ise organik bileşikler 10 kat daha hızlı yok oldu.

NASA’dan Alexander Pavlov, “En şaşırtıcı sonuç, saf buzda organik maddelerin çok daha yavaş bozulmasıydı. Çünkü radyasyonun oluşturduğu zararlı parçacıklar buz içinde donup kalıyor, organik moleküllere ulaşamıyor” dedi.

YENİ HEDEF BUZ TABAKALARI

Araştırmacılar, gelecekteki Mars görevlerinin kayalara değil, buz ağırlıklı bölgelere yönelmesi gerektiğini söylüyor.

House, “Mars’ta çok fazla buz var, ama çoğu yüzeyin hemen altında. Gelecek görevlerin Phoenix sondası gibi güçlü bir matkapla veya kepçeyle bu buz tabakalarına ulaşması gerekecek” diyor.

DİĞER BUZLU DÜNYALAR

Ekip, benzer testleri Jüpiter’in uydusu Europa ve Satürn’ün uydusu Enceladus’un sıcaklık koşullarında da yaptı. Her iki uydunun da yüzeyinin altında sıvı su okyanusları bulunduğu biliniyor ve bu da onları yaşam arayışı açısından en umut verici yerler haline getiriyor.

Bu sonuçlar, NASA’nın Europa Clipper ve Avrupa Uzay Ajansı’nın JUICE görevleri gibi gelecek uzay misyonları için de yeni bir yön gösteriyor:

“Saf buz, hem Mars’ta hem Güneş Sistemi’nin diğer buzlu dünyalarında yaşamın izlerini koruyabilecek en güvenli yer olabilir.”