Mars görevi için geri sayım başladı

Amerikalı iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ortak Mars görevi için geri sayıma başladı.

Blue Origin, ocak ayında başarıyla gerçekleştirdiği ilk test uçuşunun ardından, ağır yük taşıyabilen New Glenn roketini ikinci kez uzaya fırlatmaya hazırlanıyor. Şirketin “NG-2” adını verdiği bu yeni görev, bugün Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’nun 36 numaralı fırlatma kompleksinden gerçekleştirilecek.

SONDALARI MARS YÖRÜNGESİNE TAŞIYACAK

Görev kapsamında New Glenn, NASA adına Mars’a gönderilecek çift uzay sondası ESCAPADE’i taşıyacak. Rocket Lab tarafından inşa edilen bu iki araç, Kızıl Gezegen’in manyetosferini ve Güneş rüzgârının Mars atmosferiyle etkileşimini inceleyecek. ESCAPADE sondalarının, yolculuklarının sonunda Mars yörüngesine girerek uzun süreli bilimsel gözlemler yapması planlanıyor.

NG-2 görevi, yalnızca Mars’a yönelik bilimsel bir misyon olmayacak. Aynı zamanda Viasat’ın InRange adlı yeni sistemi de ilk kez test edilecek. NASA’nın İletişim Hizmetleri Projesi (CSP) kapsamında geliştirilen InRange, fırlatma süresince roketin veri aktarımını sürekli olarak sağlayarak geleneksel yer istasyonlarına olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.