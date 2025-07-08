Mars kayası satışa çıkıyor: Rekor fiyata satılabilir!

Kasım 2023’te Nijer’in Agadez bölgesinde keşfedilen NWA 16788 adlı göktaşı, Mars’tan Dünya’ya ulaşan en büyük meteorit olarak tanımlandı. 24,5 kilogram ağırlığındaki bu nadir gök cismi, temmuz ayı içinde Sotheby’s müzayede evinde açık artırmayla satılacak.

Uzmanlar bu eşsiz parçaya 4 milyon dolara kadar alıcı çıkabileceğini düşünüyor.

Sotheby’s’ten yapılan açıklamaya göre, NWA 16788 bir sonraki en büyük Mars göktaşından yüzde 70 daha büyük. Şu ana kadar Dünya’da yalnızca yaklaşık 400 Mars kökenli meteorit bulunduğu biliniyor.

Uzmanlar, göktaşının Mars yüzeyinden bir asteroit çarpması sonucu koparak uzaya fırladığını belirtiyor. Yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle taşın bazı bölümleri cama dönüşürken, Dünya atmosferine giriş sırasında oluşan camımsı dış kabuk, bu uzun yolculuğun izlerini hâlâ barındırıyor.

Sotheby’s’in bilim ve doğa tarihi birimi başkan yardımcısı Cassandra Hatton, keşfi “nesillerde bir kez rastlanabilecek türden” olarak tanımladı:

“Kızıl rengi, boyutu ve zamanın aşındırdığı yapısıyla bu taş, Mars ile kurulan nadir bir fiziksel temas.”

NWA 16788’in açık artırmayla satışa çıkarılması bilim dünyasında farklı tepkilere neden oldu. Edinburgh Üniversitesi’nden paleontolog Prof. Steve Brusatte, göktaşının kamusal alanda sergilenmesi gerektiğini savunarak, “Bir milyarderin kasasına girmesi yerine müzede olmalı,” dedi.

REKOR KIRMASI BEKLENİYOR

Ancak Leicester Üniversitesi’nden gezegen bilimci Dr. Julia Cartwright, koleksiyonerliğin bilimsel çalışmaları desteklediğini belirtti.

“Eğer meteor koleksiyonerliği olmasaydı, elimizde incelenecek bu kadar örnek de olmazdı,” diyen Cartwright, bu göktaşına ait bir referans örneğin hâlihazırda Çin’deki Purple Mountain Gözlemevi’nde korunduğunu da ekledi.

NWA 16788’in daha önceki satış rekorlarını kırması bekleniyor. 2021’de içinde Mars atmosferi hapsolmuş başka bir meteorit, Christie’s müzayede evinde 200 bin dolara satılmıştı. O taş için başlangıç fiyatı 30–50 bin dolar olarak belirlenmişti.