Mars'ın gülen yüzü: Geçmiş yaşam izlerini barındırıyor olabilir

Bilim insanları, Mars'ta "gülen yüz" şeklindeki tuz birikintisinin, gezegenin milyarlarca yıl önceki yaşanabilir bölgelerine dair ipuçları barındırabileceğini düşünüyor. Bu keşif, Mars'ta geçmiş yaşam izlerini ortaya çıkarabilir.

Mars'ın gülen yüzü: Geçmiş yaşam izlerini barındırıyor olabilir

'taki "gülen yüz" şeklindeki bir tuz birikintisi, Kızıl Gezegen'in en kalıcı sırrının ipuçlarını gizleyebileceğine inanan bilim insanları arasında merak uyandırdı.

Milyarlarca yıl önce Mars, yıkıcı bir küresel donma sırasında yok olan büyük göller ve nehirlerle doluydu.

Şimdi ise araştırmacılar, gülümseyen surat ifadesine benzeyen bu tuz birikintisinin dayanıklı mikropları barındırıyor olabileceğini öne sürüyor.

Kızıl Gezegen'de yaşam belirtilerini ortaya çıkarmaya çalışan Avrupa Ajansı'nın ExoMars Trace Gas Orbiter adlı Mars uydusu, Mars'ın kurak yüzeyindeki klorür tuzu birikintilerinin çarpıcı görüntülerini yakaladı.

insanları bu tuz birikintilerini inceleyerek gezegenin geçmişteki iklimi, jeolojisi ve potansiyel yaşanabilirliği hakkında ipuçlarını ortaya çıkarabilirler.

Eski su kütlelerinin kalıntıları olan bu birikintiler, milyarlarca yıl öncesine ait yaşanabilir bölgelere işaret ediyor olabilir.

Yaklaşık bin potansiyel alanın keşfi, Mars'ın iklimi ve geçmiş yaşam potansiyeli hakkında yeni bilgiler sunuyor. 

Mars'ın gülen yüzü: Geçmiş yaşam izlerini barındırıyor olabilir - 1

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