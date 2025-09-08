Mars’ın kalbi ortaya çıktı: Kızıl gezegenin katı çekirdeği

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ABD'deki Texas Üniversitesinden araştırmacılar, NASA'nın artık görevini tamamlamış olan "InSight" misyonu kapsamında elde edilen sismik verilerin analizini yaptı.

Bilim insanları, uzun zamandır kabul gören görüşlerin aksine Mars'ın katı iç çekirdeğe sahip olduğunu gösteren kanıtlara ulaştı. Bu iç çekirdeğin, Mars'ın derinliklerinde 600 kilometre yarıçapında olduğu belirtildi.



Mars'ın yarıçapının yaklaşık yüzde 18'ine denk gelen bu katı kütlenin Dünya'nın iç çekirdeğiyle benzerlik gösterdiğine işaret eden araştırmacılar, çalışma kapsamındaki bulguların gezegenin termal ve kimyasal durumunu anlamak için referans niteliğinde olduğunu belirtti.

KRİSTALLEŞEREK DIŞ ÇEKİRDEKTEN AYRILIYORLAR



Araştırmacılar, iç çekirdeğin karbon, oksijen ve hidrojen gibi hafif elementlerin yoğunlaşmasıyla oluştuğunu ve bu elementlerin kristalleşme yoluyla dış çekirdekten ayrıldığını açıkladı.



Mars'ın geçmişte güçlü şekilde manyetize olmuş kabuğuna rağmen küresel manyetik alanının bulunmamasının gezegenin dinamo faaliyetinin sona erdiğini gösterdiğini belirten araştırmacılar, çekirdek kristalleşmesi ve iç çekirdeğin varlığının bu sürecin anlaşılmasında belirleyici rol oynayabileceğine dikkati çekti.



Araştırmacılar, önceki görüşlerin aksine Mars'ın tamamen sıvı çekirdeğe sahip olmadığını ortaya koyan bu çalışmanın, gezegenin oluşumu ve evrimine dair uzun süredir devam eden tartışmalara ışık tuttuğunu vurguladı.



Araştırma, "Nature" dergisinde yayımlandı.