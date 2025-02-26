Mars’ın kızıl renginin sırrı çözülüyor!

Güneş Sistemi'nin en detaylı incelenen gezegenlerinden biri olan Mars, uzun süredir "kızıl gezegen" olarak anılıyor. Bugün kadar yaygın olarak kabul gören teori, bu rengin Mars'ın yüzeyini kaplayan paslanmış demir minerallerinden kaynaklandığını öne sürüyordu. Ancak yeni bir araştırma, bu görüşü sarsacak bulgular ortaya koydu.



YENİ MİNERAL TESPİT EDİLDİ



Nature Communications dergisinde yayınlanan bir çalışma, Mars'ın kızıl renginin hematitten değil, ferrihidrit adı verilen bir mineralle ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Ferrihidrit, soğuk su ortamlarında oluşan bir mineral ve bu bulgu, Mars'ın su geçmişine dair önemli ipuçları sunabilir.



Bilim insanları, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA'nın Mars görevlerinden elde edilen verileri kullanarak gezegenin toz tabakasını detaylı bir şekilde inceledi. Trace Gas Orbiter'ın CaSSIS görüntüleme sistemi ile Mars'taki toz partiküllerinin büyüklüğü ve bileşenleri belirlendi. Daha sonra laboratuvar ortamında Mars tozunun benzeri üretilerek farklı demir oksit türleri analiz edildi.



MARS'IN TARİHİ YENİDEN YAZILABİLİR



Araştırmacılar, ferrihidritin yalnızca su varlığında oluşabileceğini ve bu nedenle Mars'ın şimdiye kadar düşünülenden daha önce paslanmış olabileceğini belirtti. Elde edilen bulgular, gezegenin yüzeyinde su içeren mineral tabakalarının yaygın olabileceğini gösteriyor.



Yaklaşık 3 milyar yıl önce Mars'ta yoğun volkanik faaliyetlerin buzları eriterek su ve kaya etkileşimlerini tetiklemiş olabileceği belirtiliyor. Gelecekte NASA ve ESA'nın ortak Mars Numune Dönüş Programı kapsamında gezegenden getirilecek kaya ve toz örnekleri, Mars'ın su geçmişine dair daha kesin veriler sağlayabilir.