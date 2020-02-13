"Mars’ın nasıl oluştuğu hakkında yanılmış olabiliriz”

Bilim insanları, Mars’ın yapısı hakkında yanılmış olabileceklerini söylediler. ABD'de yapılan yeni araştırmalara göre Kızıl Gezegen’in oluşması, bugüne kadar bilinenin aksine çok daha uzun sürdü.

Mars’ın nasıl oluştuğunu ve bunun Güneş Sistemi'nin erken dönemlerini nasıl etkilediğini tahmin etmesi oldukça zor. Çünkü yüzeyde yer alan kanıtlar milyarlarca yıl içinde kaybolmuştur. Ancak araştırmacılar, Mars’tan Dünya’ya gelen kaya parçası üzerinde yaptıkları çalışmalarda uzak gezegenin hikayesinin parçalarını bir araya getirdiğini düşünüyorlar.



Buna göre gezegenin düşünülenden çok daha uzun bir zaman önce oluştu ve şeklini alırken etrafındaki proto-gezegenlerin patlamalarına maruz kaldı.



"20 MİLYON YIL SÜRMÜŞ OLABİLİR"

Araştırmacılar daha önce Mars'tan gelen meteorlarda bulunan elementlere bakmış ve Mars'ın, Güneş Sistemi'nin ilk 2-4 milyon yılının ardından hızla büyüdüğü sonucuna varmıştı. Fakat yeni yapılan çalışmalar bu büyümenin 20 milyon yıl kadar sürecebileceği fikrini veriyor. Gezegenden gelen element parçalarının izotopları inceleyerek gezegenin oluşum zamanının tespit edilebileceği düşünülüyor..



Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden araştırmalar yapan Dr. Simone Marchi, Mars'ın oluşumunda rol oynayan erken büyük çarpışmalarda platin ve altın gibi unsurların yer aldığını bildiklerini, bu süreci araştırmak için hidrodinamik etki simülasyonları gerçekleştirdiklerini söylüyor.



Mars’tan Dünya'ya gelen parçalar, muhtemelen gezegenin sınırlı bölümlerinden geliyordu. Araştırmacılar gelecekte gerçekleştirilecek Mars görevlerinde, daha farklı parçalar seçilip, dünyaya getirilebileceğini düşünüyor. Elde edilecek parçalarla, gezegenin erken dönemlerindeki çarpışlar hakkında bilgi sahibi olunabileceği, bu bilgiler ışığında Mars'ın oluşumunun daha iyi anlaşılabileceği düşünülüyor.

MARS MERAKLILARINA ÖZEL MAĞARA