Mars'ta bir zamanlar okyanuslar dalgalanıyordu!

Bilim insanları, Mars’ın kuru ve çorak yüzeyinin altında saklı kalan büyük bir sırrı ortaya çıkardı. Yeni araştırmalara göre, Kızıl Gezegen bir zamanlar sahil şeritlerine ve okyanuslara ev sahipliği yapmış olabilir.

Daha önce Mars’ta nehir vadileri ve tortul kayaçlar bulunmuş, ancak gezegende okyanusların varlığı tartışmalı kalmıştı. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan ve The Guardian'ın derlediği habere göre, Zhurong’un güney Utopia Planitia bölgesindeki yer altı görüntüleme verileri, Mars’ın sahil şeritlerine sahip olduğuna işaret ediyor.



Penn State Üniversitesi’nden Dr. Benjamin Cardenas, "Zhurong, paleosahil şeritlerinin uydu verileriyle haritalandığı bölgeye gönderildi. Elde edilen veriler, Dünya’daki sahil bölgelerinde yapılan radar ölçümleriyle büyük benzerlik taşıyor" dedi.



MARS'IN SAHİL ŞERİTLERİ ZAMANLA DEĞİŞMİŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, Mars’ın kuzey alçak arazilerinden gelen verilerin su yönüne eğimli olduğunu ve bunun da eski bir okyanusun varlığına işaret ettiğini belirtiyor. Üstelik Zhurong’un tespit ettiği yapı, sahil şeritlerinin zamanla konum değiştirdiğini gösteriyor.

Dr. Cardenas, “Veriler, sahilin kuzeye doğru en az 1,3 km ilerlediğini ortaya koyuyor. Bu da burada gelgitlerin, dalgaların ve nehirlerin bir zamanlar aktif olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.



MARS'TA GEÇMİŞTE YAŞAM OLABİLİR Mİ?

Araştırmacılar, bu eğimli yapıların volkanik hareketler, rüzgarla taşınan kumullar veya nehir akıntılarıyla oluşmadığını belirtiyor. Tespit edilen yapılar, Mars’ta geçmişte okyanusların bulunduğuna dair en güçlü kanıtlardan biri olabilir.



Dr. Cardenas, bu keşfin Mars’ta geçmişte yaşam olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini belirterek, "Dünya’da yaşamın ilk olarak sığ sularda ortaya çıktığını biliyoruz. Mars’ta yaşam izleri aramak için bu bölgeye yeni bir keşif görevi gönderilmeli" dedi.



Ancak Mars’taki bu sahiller Dünya’daki tropik plajlardan oldukça farklıydı. Palmiyeler ya da martılar olmasa da, bilim insanları bu eski manzaraları yeniden inşa etmek için büyük bir heyecan duyuyor. Cardenas, "Gerçekten de hayal kurmaya değer!" diyerek Mars’ın geçmişine dair keşiflerin devam edeceğini vurguladı.