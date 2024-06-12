Mars'ta gizemli delikler bulundu! Astronotlar için sığınak olacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ta gizemli bir delik bulunduğunu açıkladı.



Sadece birkaç metre genişliğinde olan çukur, 15 Ağustos 2022'de, o sırada Mars yüzeyinden yaklaşık 256 kilometre yüksekte bulunan NASA'nın Mars Yörünge Keşif Aracı tarafından görüntülendi.



Üstelik bu delik Mars yüzeyindeki tek delik değil. Mars'ın Tharsis bölgesindeki üç büyük volkanın eteklerinde görülen pek çok volkandan biri. Bilim insanların söyleyebildiği kadarıyla Mars artık volkanik olarak aktif değil.

Ay’da ve Dünya’da da bulunan tükenmiş yanardağlarda, geçmişte içinden lavların aktığı ancak artık boşalmış olan bu tür tüneller bulunuyor.