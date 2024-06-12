Mars'ta gizemli delikler bulundu! Astronotlar için sığınak olacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ta gizemli bir delik bulunduğunu açıkladı.
Sadece birkaç metre genişliğinde olan çukur, 15 Ağustos 2022'de, o sırada Mars yüzeyinden yaklaşık 256 kilometre yüksekte bulunan NASA'nın Mars Yörünge Keşif Aracı tarafından görüntülendi.
Üstelik bu delik Mars yüzeyindeki tek delik değil. Mars'ın Tharsis bölgesindeki üç büyük volkanın eteklerinde görülen pek çok volkandan biri. Bilim insanların söyleyebildiği kadarıyla Mars artık volkanik olarak aktif değil.
Ay’da ve Dünya’da da bulunan tükenmiş yanardağlarda, geçmişte içinden lavların aktığı ancak artık boşalmış olan bu tür tüneller bulunuyor.
ASTRONOTLAR İÇİN BARINAK OLACAK
Bu deliklerin gelecekte astronotlar için barınak olarak kullanılması mümkün olabilir. Bununla birlikte, bu deliklerin ne kadar derin olduğu veya nereye gittikleri belli değil. Sadece Dünya'da ve diğer gezegenlerde gördüklerimize dayanarak spekülasyon yapabilmek mümkün.
Mars Dünya’ya göre daha ince bir atmosfere sahip ve küresel bir manyetik alana sahip değil. Bu nedenle yüzeyinde yaşamak uzay radyasyonu sebebiyle pek kolay değil.
Bu yüzden, Ay’da da olduğu gibi Mars’ta kurulabilecek herhangi bir yerleşimin ilk olarak yer altında başlaması düşünülüyor.
Bu delikler Mars'ta dünya dışı yaşamın kanıtlarını aramak için en iyi yerlerden biri olabilir çünkü gezegenin affedilmeyen yüzeyinden koruyucu, sıcak bir sığınak sunabilirler.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- Teknoloji
- Mars