Mars'ta gizemli delikler bulundu! Astronotlar için sığınak olacak

NASA, Mars’ta gizemli delikler keşfedildiğini duyurdu. Bu deliklerin artık volkanik olarak aktif olmayan Mars'ın yüzeyindeki yanardağ çukurları olduğu tahmin ediliyor. Bu deliklerin gelecekte astronotlar için barınak olarak kullanılması planlanıyor. Bununla birlikte, deliklerin ne kadar derin olduğu veya nereye gittikleri henüz belli değil.

Mars'ta gizemli delikler bulundu! Astronotlar için sığınak olacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ’ta gizemli bir delik bulunduğunu açıkladı.

Sadece birkaç metre genişliğinde olan çukur, 15 Ağustos 2022'de, o sırada yüzeyinden yaklaşık 256 kilometre yüksekte bulunan NASA'nın Mars Yörünge Keşif Aracı tarafından görüntülendi.

Üstelik bu delik Mars yüzeyindeki tek delik değil. Mars'ın Tharsis bölgesindeki üç büyük volkanın eteklerinde görülen pek çok volkandan biri. Bilim insanların söyleyebildiği kadarıyla Mars artık volkanik olarak aktif değil.

Ay’da ve Dünya’da da bulunan tükenmiş yanardağlarda, geçmişte içinden lavların aktığı ancak artık boşalmış olan bu tür tüneller bulunuyor.

Mars'ta bulunan suyun başka açıklaması olabilir: Yaşam arayışları boşa mı çıktı?

Mars'ta bulunan suyun başka açıklaması olabilir: Yaşam arayışları boşa mı çıktı?

Haberi Görüntüle

ASTRONOTLAR İÇİN BARINAK OLACAK

Bu deliklerin gelecekte astronotlar için barınak olarak kullanılması mümkün olabilir. Bununla birlikte, bu deliklerin ne kadar derin olduğu veya nereye gittikleri belli değil. Sadece Dünya'da ve diğer gezegenlerde gördüklerimize dayanarak spekülasyon yapabilmek mümkün.

Dünya’ya göre daha ince bir atmosfere sahip ve küresel bir manyetik alana sahip değil. Bu nedenle yüzeyinde yaşamak uzay radyasyonu sebebiyle pek kolay değil.

Bu yüzden, Ay’da da olduğu gibi ’ta kurulabilecek herhangi bir yerleşimin ilk olarak yer altında başlaması düşünülüyor.

Bu delikler Mars'ta dünya dışı yaşamın kanıtlarını aramak için en iyi yerlerden biri olabilir çünkü gezegenin affedilmeyen yüzeyinden koruyucu, sıcak bir sığınak sunabilirler.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk, OpenAI'a açtığı davayı geri çekti

Elon Musk, OpenAI'a açtığı davayı geri çekti

Bilim insanları 100 vakayı inceledi! İşte ölümden sonra sizi bekleyenler

Bilim insanları 100 vakayı inceledi! İşte ölümden sonra sizi bekleyenler

MacOS sıfırlama rehberi (macOS'a nasıl format atılır,sıfırlanır?)

MacOS sıfırlama rehberi (macOS'a nasıl format atılır,sıfırlanır?)

Apple, yapay zeka için yalnızca ChatGPT ile yetinmeyebilir

Apple, yapay zeka için yalnızca ChatGPT ile yetinmeyebilir

Danimarka basını, OpenAI'ı dava etmeye hazırlanıyor

Danimarka basını, OpenAI'ı dava etmeye hazırlanıyor

Xbox'ın taşınabilir oyun konsolu planı ortaya çıktı

Xbox'ın taşınabilir oyun konsolu planı ortaya çıktı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...