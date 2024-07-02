Mars'ta hayatta kalabiliyor! İnsan yaşamını başlatabilir

Çinli bilim insanları, Antarktika ve Mojave Çölü gibi bölgelerde bulunan Syntrichia caninervis adlı yosunun kuraklık, yüksek radyasyon seviyeleri ve aşırı soğuk gibi Mars benzeri koşullara dayanabildiğini keşfettiler.

Ekip, çalışmalarının böyle bir ortamda tüm bitkilerin hayatta kalmasını inceleyen ilk çalışma olduğunu söylerken, aynı zamanda seralar yerine gezegenin yüzeyinde bitki yetiştirme potansiyeline de odaklanıyor.

-196 DERECEYE KADAR DAYANIYOR

Araştırmacılar yeni çalışmada bu bitkinin -196 dereceye ve yüksek seviyelerde gama radyasyonuna da dayanabildiğini gösterdi.



Ekip, yosunları önce -80 derecede 5 yıla kadar, daha sonra da -196 derecede 30 güne kadar tuttu. Donan bitkiler çözündükten sonra eski hallerine geri dönmeyi başardı. Araştırmacılar dondurulmadan önce kurutulan bitkilerin daha hızlı kendine geldiğini kaydetti.

ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR

Villanova Üniversitesi'nden Prof. Edward Guinan, yosunların Mars'ta yetişmek için suya ihtiyaç duyacağını söylese de çalışmanın etkileyici olduğunu da belirtiyor. "Önümüzde uzun bir yol var" diyen Prof. Guinan şöyle ekliyor:



Ancak bu mütevazı çöl yosunu, gelecekte Mars'ın küçük bölümlerini insanlığın yaşayabileceği bir hale getirme umudu veriyor.