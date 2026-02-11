Mars'ta iki gün süren "insansız" gezinti
11.02.2026 12:33
NASA, yapay zeka destekli rota planlamasıyla Mars yüzeyinde otonom sürüşte yeni bir eşiği geçti. Perseverance, insan kontrolü olmadan iki ayrı günde toplam 456 metre yol kat etti.
Uzay ajansı NASA, Mars'ta bulunan gezgin araç Perseverance ekibinin yapay zeka ile oluşturduğu rotayı test etti. Rover, iki farklı günde bu noktaları kullanarak toplam 456 metre ilerledi.
NASA Yöneticisi Jared Isaacman, otonom teknolojilerin görev verimliliğini artıracağını, zorlu arazilerde hızlı tepki sağlayacağını ve Dünya ile mesafe arttıkça bilimsel veriyi yükselteceğini vurguladı.
25 DAKİKALIK GECİKME SORUNU
Mars ile Dünya arasında sinyalin gidiş-dönüşü yaklaşık 25 dakika sürüyor. Bu gecikme nedeniyle rover’lar kısa süreler boyunca kendi başlarına hareket etmek zorunda kalıyor.
Normalde Dünya’daki sürücüler, görüntü ve yükseklik verilerini inceleyerek genellikle 100 metreyi aşmayan ara noktalar belirliyor. Sürüş planı, NASA Deep Space Network üzerinden Mars yörüngesindeki uydulara, oradan da Perseverance’a iletiliyor.
Bu gösterimde ise yapay zeka, yörünge görüntüleri ve sayısal yükseklik modellerini analiz etti. Geliştirilen sistem kum tuzakları, kaya blokları ve engebeli yüzeyleri tespit ederek güvenli bir rota oluşturdu.
NASA tarafından belirlenen ve Perseverance'ın otonom olarak kat ettiği mesafe.
TAM OTONOMİ ÖNÜNDEKİ ENGEL: KONUM BELİRSİZLİĞİ
Perseverance’ın birincil sürüş yöntemi zaten otonom navigasyon sistemi. Ancak rover uzun süre insan müdahalesi olmadan ilerledikçe yüzeydeki konumuna dair belirsizlik artıyor.
Çözüm, harita üzerinde yeniden konumlama yapmak. Şu anda bu işlem insanlar tarafından gerçekleştiriliyor ve bu da Dünya-Mars iletişim döngüsü nedeniyle zaman kaybına yol açıyor. NASA, yapay zekanın yörünge görüntüleri ile yüzey görüntülerini eşleştirerek bu süreci otonom hale getirmesi üzerinde çalışıyor.
SÜRÜ HALİNDE DRONE PLANLAMASI
Yapay zekanın gezegen keşfinde rolünün artması bekleniyor. Gelecekteki Mars rover’larının daha gelişmiş otonom navigasyon sistemlerine sahip olması planlanıyor. Ayrıca rover’dan salınacak ve sürü halinde çalışacak drone konseptleri de geliştiriliyor.