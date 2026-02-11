Mars'ta iki gün süren "insansız" gezinti

Uzay ajansı NASA, Mars 'ta bulunan gezgin araç Perseverance ekibinin yapay zeka ile oluşturduğu rotayı test etti. Rover, iki farklı günde bu noktaları kullanarak toplam 456 metre ilerledi.

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, otonom teknolojilerin görev verimliliğini artıracağını, zorlu arazilerde hızlı tepki sağlayacağını ve Dünya ile mesafe arttıkça bilimsel veriyi yükselteceğini vurguladı.

25 DAKİKALIK GECİKME SORUNU

Mars ile Dünya arasında sinyalin gidiş-dönüşü yaklaşık 25 dakika sürüyor. Bu gecikme nedeniyle rover’lar kısa süreler boyunca kendi başlarına hareket etmek zorunda kalıyor.

Normalde Dünya’daki sürücüler, görüntü ve yükseklik verilerini inceleyerek genellikle 100 metreyi aşmayan ara noktalar belirliyor. Sürüş planı, NASA Deep Space Network üzerinden Mars yörüngesindeki uydulara, oradan da Perseverance’a iletiliyor.

Bu gösterimde ise yapay zeka, yörünge görüntüleri ve sayısal yükseklik modellerini analiz etti. Geliştirilen sistem kum tuzakları, kaya blokları ve engebeli yüzeyleri tespit ederek güvenli bir rota oluşturdu.