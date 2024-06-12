Mars'ta yaşam rüyasının bedeli: Kalıcı hasar bırakabilir

Yeni bir çalışma, Mars'a yapılacak görevlerin astronotlarda kalıcı böbrek hasarına neden olabileceği konusunda uyardı.



Bilim insanları Ay'a seyahat eden 24 astronot üzerinde uzay yolculuğunun sağlık üzerindeki etkilerini araştırdı. Astronotların birçoğunun böbreğinde değişiklikler meydana geldiği ortaya çıktı.

Uzay yolculuğu yapan astronotların karşılaştığı sorunlar arasında kemik kütlesi kaybı, kalp ve görme yeteneğinin zayıflaması yer alıyor.

Ay görevlerinin çoğunda astronot uzayda yalnızca 6 ila 12 gün geçirirken, Mars'a yönelik yolculukta sekiz yıl galaktik radyasyona maruz kalmak böbreklere çok daha büyük zarar verecektir.



Araştırmaya göre astronotlarda ağrılı böbrek taşları gelişebilir ve hatta diyalize bile ihtiyaç duyulabilir.



Bu sorunların çoğunun, Güneş'ten gelen güneş rüzgarları ve derin uzaydan gelen Galaktik Kozmik Radyasyon gibi, Dünya'nın manyetik alanının bizi Dünya'da koruduğu uzay radyasyonuna maruz kalmaktan kaynaklandığı düşünülüyor.