Mars'ta yaşam rüyasının bedeli: Kalıcı hasar bırakabilir

Yeni bir çalışma, Mars'a yapılacak görevlerin astronotlarda kalıcı böbrek hasarına neden olabileceği konusunda uyardı.
Bilim insanları Ay'a seyahat eden 24 astronot üzerinde uzay yolculuğunun sağlık üzerindeki etkilerini araştırdı. Astronotların birçoğunun böbreğinde değişiklikler meydana geldiği ortaya çıktı.
Uzay yolculuğu yapan astronotların karşılaştığı sorunlar arasında kemik kütlesi kaybı, kalp ve görme yeteneğinin zayıflaması yer alıyor.
Ay görevlerinin çoğunda astronot uzayda yalnızca 6 ila 12 gün geçirirken, Mars'a yönelik yolculukta sekiz yıl galaktik radyasyona maruz kalmak böbreklere çok daha büyük zarar verecektir.
Araştırmaya göre astronotlarda ağrılı böbrek taşları gelişebilir ve hatta diyalize bile ihtiyaç duyulabilir.
Bu sorunların çoğunun, Güneş'ten gelen güneş rüzgarları ve derin uzaydan gelen Galaktik Kozmik Radyasyon gibi, Dünya'nın manyetik alanının bizi Dünya'da koruduğu uzay radyasyonuna maruz kalmaktan kaynaklandığı düşünülüyor.
BÖBREKLERDE KALICI HASAR
Bilim insanları yürüttükleri fare deneyleri sonucunda 2,5 yıllık radyasyona maruz kalan farelerin böbreğinde kalıcı hasar meydana geldiğini ve organın işlevinde azalma olduğunu buldu.
Bu sonuç, Mars'a yıllarca sürecek bir gidiş-dönüş yolculuğu yapması planlanan astronotlar açısından ciddi tehlike arz ediyor.
Ayrıca uzay yolculuklarının, böbreklerin tuzu işleme biçimini temelden değiştirdiğini bulan araştırma ekibi, böbrek taşı oluşumunda bunun birincil rol oynadığını düşünüyor.
NASA ve Elon Musk'ın şirketi SpaceX gibi kuruluşların Mars'a yönelik daha uzun süreli yolculuk planları astronotların sağlığını koruyacak önlemler gerektiriyor.
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