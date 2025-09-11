Mars'ta yaşamın en güçlü kanıtı bulundu: Nasıl görünüyorlardı?

Geçtiğimiz yıl Perseverance keşif aracı, Mars ekvatorunun kuzeyinde kurumuş bir nehir yatağında “leopar benekleri” olarak adlandırılan paslı dairesel izler keşfetmişti.

NASA yöneticisi Sean Duffy, bu işaretlerin milyarlarca yıl önce yaşamış mikroskobik canlılardan kalmış olabileceğini açıkladı.

Araştırmacılar, Jezero Krateri’nde yer alan “Bright Angel” bölgesinde bulunan bu izlerin içinde iki kritik mineral saptadı: Çürüyen organik maddelerde görülen Vivianite ve Dünya’da mikroplar tarafından üretilen Greigit.

Birkbeck Üniversitesi’nden Dr. Keyron Hickman-Lewis, “Dünya’da mikrobiyal yaşam tarafından üretilen mineral-organik birleşimlerinin Mars’ta da gözlenmesi çok umut verici. Bugüne kadar bulunan en güçlü yaşam kanıtı olabilir” dedi.

MARS'TA YAŞAM NASIL GÖRÜNÜRDÜ?

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, bugün çorak olan Jezero Krateri, milyarlarca yıl önce suyla dolu bir göl yatağıydı.

Araştırmacılara göre bu ortamda yaşanmış olabilecek yaşam formu, basit mikroorganizmalarla sınırlıydı.

Bu yaşamın, Dünya’daki ekstrem koşullarda yaşayan bakterilere benzeyebileceği tahmin ediliyor. Tuzlu göllerdeki mikrobiyal katmanlar ya da yerin kilometrelerce altındaki mikroplar gibi düşünülebilir.

DAHA KARMAŞIK YAŞAM MÜMKÜN MÜ?

Araştırmacılara göre eğer bu “leopar benekleri” gerçekten biyoişaret ise yaşam yalnızca bir bölgeyle sınırlı kalmamış olabilir. Ancak Mars’ta hayvan benzeri karmaşık yaşam formlarının gelişmiş olma ihtimali son derece düşük.

Mikropların Dünya’daki yaşamla aynı dönemde ortaya çıkmış olabileceği, ancak Mars’ın atmosferini kaybetmesiyle iklimin hızla soğuyup kuruması yüzünden evrimin erken durduğu tahmin ediliyor.

Bu sert koşullar beden büyüklüğünü ve karmaşıklığını sınırladı. Dünya’da karmaşık yaşamın gelişmesi için 3 milyar yıl daha gerekmişti.