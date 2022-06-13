Mars'ta yeni bir krater keşfedildi

Mars yörüngesinde dönen bir uzay aracı tarafından çekilen yeni görüntü, Kızıl Gezegen'de göze benzeyen korkutucu bir krateri ortaya çıkardı.

Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Mars Ekspresi isimli uzay aracının kamerasına, gezegendeki yeni bir krater yansıdı.



Bilim insanlarına göre yeni uydu görüntüleri, Mars'ın jeolojisini ve tarihini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.



30 kilometre çapındaki krater, Mars'ın güney yarım küresinde Aonia Terra olarak bilinen bir bölgede bulunuyor .



Yeni keşfedilen krater, 200 kilometre genişliğindeki Lowell Krateri'nden çok uzakta değil.



Lowell ve etrafındaki birçok kraterin günümüzden 4 milyar yıl önce erken Güneş Sistemi olarak adlandırılan bir dönemde oluştuğu tahmin ediliyor. Güneş Sistemi'nin meteorlarla dolup taştığu bu dönem "Geç Ağır Bombardıman" olarak adlandırılıyor.

Bombardıman döneminde Mars'a birçok dev göktaşının çarptığı ve bu nedenle gezegenin yüzeyinin kraterlerle dolu olduğu belirtiliyor.

İsimsiz göz kraterinin, muhtemelen milyarlarca yıl önce yüzeyde akan sıvı su nehirleri tarafından oluşturulduğu tahmin ediliyor.