Netmarble, Marvel Uncanny X-Men Süper Kahraman takımının üç üyesinin resmi olarak süper kahraman mobil oyunu MARVEL Future Fight'a katıldığını duyurdu. Oyuncular artık bu karakterleri Süper Kahraman kadrolarına dahil ederek yeni görevlere atılarak, yeni yeteneklere ve kostümlere sahip olabilecek.



MARVEL Future Fight oyuncuları ve Uncanny X-Men hayranları artık zaman çizgisini en sevilen X-Men karakterleri Iceman (Modern), Jubilee (Klasik) ve Bishop (Parçalanmış) ile kurtarma şansına sahip olacak. Oyuncular ayrıca savaşa Storm ve Jean Grey için toplayacakları X-MEN RED, Psylocke için yeni bir PARÇALANMIŞ ve Beast için de yeni UNCANNY X-MEN kostümleriyle hazırlanabilecek.



KOSTÜM SIRALAMA İMKANI



MARVEL Future Fight'ın yeni ‘Kostüm Sıralama’ sistemi oyunculara bir bakışta popüler kostümlere göz atma imkanı verirken, ‘Kostüm Etiketleri’ özelliği de oyuncuların almak istedikleri kostümleri hızlıca tespit etmesini sağlıyor.



Oyuncular, görevi çabucak tamamlamalarını sağlayan bir kısa yolla birlikte yeni bir S.H.I.E.L.D. Akademi Görevine katılabilirler. X-Men karakterleri Iceman, Jubilee, Bishop, Jean Grey, Storm ve Beast'in yanında bu karakterler için "Potansiyelini Göster" özelliği açıldı ve Süper Kahraman Jean Grey artık Kategori-3'e güçlendirilebilecek. Yeni nihai yetenekler, güçlendirme tamamlandıktan sonra eklenecek. MARVEL Future Fight'a gelen diğer güncellemeler aşağıdaki gibidir:



Oyuna Bishop'un yer aldığı yepyeni bir Boyut Yarığı bölümü eklenirken, ajanların toplayabileceği yeni Bishop Çizgi Roman Kartı ve Gölgediyar 31. kattan sonraki katları ilk kez tamamlama ödülleri de eklendi.