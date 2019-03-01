Netmarble Corp. oyuncuların, süper hahraman aksiyon-RPG mobil oyunu MARVEL Future Fight'ta, yakında gösterime girecek MARVEL kahramanlarından Kaptan Marvel filmindeki yeni karakter tasarımlarını önceden oyun görebileceklerini duyurdu.

Şimdiye kadar yalnızca adı duyulan Kaptan Marvel, bir diğer adıyla Carol Danvers rolünde Brie Larson'a yer veren filmde, galaksinin en görkemli kahramanları, galaksiler arası bir savaşta kötülüğe karşı savaşacak.



KAHRAMANLAR İÇİN YEPYENİ KOSTÜMLER



MARVEL Future Fight oyuncuları filmde yer alan Nick Fury (Modern), Minn-Erva (Modern) ve Korath (Kaptan Marvel) gibi karakterleri oyunda oynayabilecek. Bunun yanı sıra, Kaptan Marvel, Ronan, Nick Fury ve Minn-Erva için filmden esinlenilen yeni tasarlanmış kostümler oyunda yer alacak. Yeni bir Kaptan Marvel Kostüm Koleksiyonu da oyuna eklenecek.



3 YENİ BÖLÜM EKLENECEK



Yeni karakterler ve kostümlerin yanı sıra, yeni bir MARVEL'den Kaptan Marvel temalı Efsanevi Savaşta, filmde görülen arka plan ve karakterlerden oluşan üç yeni bölüm olacak. Kaptan Marvel, Kategori-3'e yükseltilip yeni bir Nihai Yetenek alırken, Kaptan Marvel, Ronan, Nick Fury, Minn-Erva ve Korath için "Potansiyel Geliştirme" özelliği oyuna eklenecek.



Bu güncelleme ile ayrıca, Karakter Almanağına karakterler hakkında daha fazla bilgi görüntülenmesini sağlayan bir geliştirme geldi. Ayrıca, yeni bir Özel Görev Paketi ve CPT'ler de oyuna gelecek. Son olarak, hakkında ilerleyen günlerde daha fazla bilgi verilecek bir de Koleksiyoncu Kasası var.