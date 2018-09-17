En son oyun güncellemesi, oyundaki mevcut karakterler için yeni kostüm da ekleyecek: Ajan Venom’un Ajan Anti-Venom kostümü, Quicksilver’in Marvel Legacy kostümü ve Medusa’nın Canavarlar Serbest Kaldı kostümü.

Yeni güncellemeden itibaren, oyuncular artık özel ödüller almak için yeni kostüm Koleksiyonunda özel kostümleri toplayabilir ve yükseltebilirler. Hawkeye ve Loki'nin yeni klasik kostümleri bu yeni oyun özelliğine eklendi.



Bu güncellemeyle, yeni gelen kahramanların yanı sıra Ajan Venom, Quicksilver ve Medusa gibi daha fazla kahraman, artık potansiyellerinin kilidin aşarak Svy. 70'e ulaşabilecek. Ayrıca, Kara Panter artık Kategori 3'e geçebiliyor ve Thanos'a Üstün Baş Düşman Modunda meydan okunabilecek.



Son olarak, yeni bir oyun modu olan Epik Görev, oyunculara, “Epik Görev Paketi” olarak adlandırılan ve her bir “Epik Görev Paketi”nin belirli bir sürede tamamlanmasının ardından oyuncuların ödül alacağı, bir dizi görev verecek.