Spider Man: Evden Uzakta güncellemesinde Örümcek Adam, dünyayı yeni tehditlerden kurtarmak için öne çıktığı yeni, Örümcek Adam: Evden Uzakta güncellemesinde MARVEL Future Fight kötü adamları arasına üç yeni karakter katılıyor; Molten Man, Hydro-Man ve Electro.



Örümcek Adam bu güncellemede, Örümcek Adam: Evden Uzakta temalı kostüm ile Gizlilik Kostümü’nden esinlendiği yeni kostümüne kavuşuyor. Ayrıca Mysterio için de film temalı yeni bir kostüm geliyor. Ajanlar ayrıca Örümcek Adam 2099'un Yepyeni, Bambaşka kostümüyle de savaşa girebilecekler.



Kategori-3'e yükseltilebilecek Doktor Strange için yeni nihai yetenekler eklendi. Dahası, Molten Man, Hydro-Man, Electro, Mysterio, Örümcek Adam 2099, Akbaba, Kum Adam, Gergedan, Kertenkele, Avcı Kraven ve yeni karakter Electro için 'Potansiyelini Keşfetme' özelliği açıldı.



Bu güncelleme aynı zamanda Uru Büyüme Sistemi'ne de yenilikler getiriyor. Ajanlar artık 6-yıldız seviyesindeki Uruları birleştirerek 'Özel Uru' elde edebilecek. Yeni karakter ve kostümlerin yanı sıra Örümcek Adam: Evden Uzakta temalı üç yeni bölüm, arka plan ve Efsanevi Savaş da eklendi.



MARVEL Future Fight'a eklenen diğer iyileştirmeler:



Ajanlar artık Saha Etkinliği günlük giriş sınırlarından bağımsız olarak 'Savaş Antrenmanı'na katılabilecek.



Karakter ekipmanı +15 seviyesinden itibaren kristallerle güçlendirilebilecek

Ajanlar Stark'ın İkmal Sandığını artık ayda bir kez alabilecek.