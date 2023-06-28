Masaüstü WhatsApp için duyuruldu: 32 kişiye kadar görüntülü aramayı destekleyecek

WhatsApp, Windows uygulaması üzerinden kişileri ve grupları görüntülü arama özelliğini test ediyor.



Wabetainfo'ya göre, WhatsApp'in Windows uygulaması için kişileri ve grupları 32 kişiye kadar görüntülü arayabilecek özelliği Beta kullanıcılarına sundu.



Daha önceden iOS ve Android için bu özellikleri tanıtan WhatsApp, artık kullanıcıların Windows uygulaması üzerinden de 32 kişiye kadar görüntülü arama yapabileceği kaydedildi.



Ayrıca haberde, masaüstü uygulaması için piyasaya sürülmek üzere tasarlanmış yeni özelliklerin de duyurulacağı belirtildi.





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