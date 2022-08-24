Massive Bio, yapay zeka devleriyle rekabet ediyor

Yapay zeka (artificial intelligence - AI) teknolojisinin kullanımı, sağlık sektörü de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda devrim yarattı. Hızla gelişen teknoloji, sağlık sektöründe özellikle de kanser gibi sağlık alanlarında bile çözülemeyen konularda daha da hayati önem taşıyor. Bu kapsamda yeni tedavi yöntemleri dikkat çekiyor. Yeni tedavilere ulaşmak için klinik çalışmalarda yer almak zorlu bir süreç olduğu için bu alanda hizmet vermek isteyen firmaların okyanusa karşı da yüzmesi gerekiyor. "Kanseri haritadan silmek" misyonuyla yola çıkan Massive Bio, geliştirdiği yapay zeka teknolojisi sayesinde bu alanda ön plana çıkıyor.



MOLEKÜLER PROFİL SİSTEMİ



Biyoteknoloji alanında lider olan Massive Bio, Yeni Nesil Dizileme (NGS) testi yoluyla kapsamlı moleküler profilleme gerçekleştirerek kanser hastalarına doğru zamanda ve ölçekte kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyor. Kanser hastaları bilgilerini sisteme girdiğinde Massive Bio'nun yapay zeka algoritmaları mevcut klinik çalışmalar arasında eşleştirme yaparak hastayı en uygun tedaviye yönlendiriyor.



HIPAA, GDPR VE AB KLİNİNK ARAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE UYGUN



Hasta gizliliği ve kişisel bilgilerin korunması Massive Bio’nun en çok önem verdiği konuların başında geliyor. Tıbbi bilgiler tamamen gizli bir şekilde saklanıyor. Hastalar bilgilerini Massive Bio sistemine girdikten sonra, hasta raporları filtreleniyor ve tüm kişisel bilgiler şifreleniyor. Ardından CTMS (Clinical Trial Matching System) sistemiyle hastaların verileri klinik deneylerle eşleştiriliyor.



Veri toplama işlemi, hastaların bilgisi dahilinde gerçekleştiriliyor. Massive Bio’da yapılan tüm çalışmalar HIPAA (Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Hesap Verebilirlik Yasası), GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) ve AB Klinik Araştırma Düzenlemelerine uygun olarak yapılıyor.



NLP VE BİLGİSAYARLA GÖRME TEKNOLOJİSİ



Massive Bio, NLP (Neuro-Linguistic Programming) ve bilgisayar taraması (Computer Vision) dahil olmak üzere çeşitli yapay zeka algoritmalarını kullanarak dünyanın her yerinden gelen klinik araştırma verilerini hasta verileriyle eşleştiriyor. Massive Bio'nun uçtan uca AI teknolojisi sayesinde hastalar dakikalar içinde kendileri için en uygun tedavi yöntemine ulaşabiliyor.



Tüm bu özellikler Massive Bio'yu özel kılıyor ve Masive Bio sağlık sektörü için olağanüstü teknoloji destekli hizmetler ve büyük bir veri platformu sağlayarak, dünya çapındaki klinik deneylerdeki darboğazları çözüyor. Şirket kullandığı tüm teknolojileri kanser hastalarının yaşamlarını iyileştirmek için kullanıyor, aynı zamanda hastane ağlarına ve ilaç şirketlerine de hizmet veriyor.



Şu anda 12 ülkede 65 bin kanser hastasına ulaşan Massive Bio, en uygun tedavi yöntemlerini bularak daha geniş coğrafyalara hızla yayılmayı ve bu hastalığı haritadan yok etmeyi amaçlıyor.