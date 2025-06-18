Mattel, OpenAI ile anlaştı: Barbie bebeklere yapay zeka mı geliyor?

Barbie bebeklerin ve Hot Wheels arabalarının üreticisi Mattel, ChatGPT'yi tasarlayan yapay zeka firması OpenAI ile anlaşma imzaladı.



İddiaya göre oyuncak şirketi, yapay zekayı sadece üretim süreçlerinde değil, piyasaya sürülen oyuncakların kendisinde de kullanmak istiyor.



Mattel baş franchise sorumlusu Josh Silverman ve OpenAI baş operasyon sorumlusu Brad Lightcap, ortak bir açıklamada iş birliğinin erken aşamada olduğunu belirterek, ilk ürünün ne olacağına dair yorum yapmayı reddetti.

"OYUNUN GELECEĞİ"

Ancak Bloomberg'e göre gündeme gelen bazı fikirler var. Örneğin yapay zeka Mattel karakterlerine dayalı dijital asistanlar oluşturmak için kullanılabilir veya oyuncaklar içine büyük dil modelleri eklendiğinde daha da etkileşimli hale gelebilir.



Silverman, "Bu yılın sonuna doğru bir şey duyurmayı planlıyoruz. Fiziksel ürünler ve bazı deneyimlerin tamamında etkili olacak" dedi.



"Bu inanılmaz teknolojiden yararlanmak, oyunun geleceğini yeniden hayal etmemize olanak tanıyacak."



Öte yandan yapay zeka sohbet robotlarının insanların ruh sağlığı üzerindeki zararlı etkilerine dair raporlar da giderek artıyor. Birçok kişi, sevdiklerinin ChatGPT gibi botlara takıntılı hale gelmesinden ve bazen trajik sonuçlar doğuran sanrılara sürüklenmesinden şikayetçi.