McDonalds'tan uzay yolculuğuna

Jeff Bezos'un uzay girişimi Blue Origin, uzaya turist olarak giden ilk Meksikalı kadının da yer aldığı 6 kişilik ekiple, beşinci yolculuğunu başarıyla tamamladı.



60 metre yüksekliğindeki yörünge altı roket, Blue Origin'in Batı Texas'taki tesislerinden havalandı ve altı kişilik grubu Dünya yüzeyinin 100 kilometre yukarısına fırlattı. Bu mesafenin yaygın olarak uzayın sınırını oluşturduğu kabul ediliyor. Ekip, inişi paraşütle tamamlamadan önce aynen daha önceki yolculuklarda olduğu gibi birkaç dakika yer çekimi etkisi olmadan yolculuk yaptı.



Yolcuların çoğu bu koltuklarda yer almak için açıklanmayan bir meblağ ödedi. Ancak Meksika, Guadalajara'dan bir mühendis ve bilim iletişimcisi olan Katya Echazarreta, Space for Humanity adlı kâr amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından bu görevde yer alması için seçildi. Kuruluşun amacı, uzaya "olağanüstü liderler" göndermek ve onların, perspektifini geliştirmek.

İLK MEKSİKALI KADIN OLDU



Echazarreta, uzaya seyahat eden ilk Meksika doğumlu kadın ve 1985'te NASA'nın Uzay Mekiği görevlerinden birine katılan bir bilim adamı olan Rodolfo Neri Vela'dan sonra ikinci Meksikalı.

Amazon'daki CEO'luk görevini bırakan Jeff Bezos, uzay çalışmalarına hız verdi.

Uzay yolculuğunu başarıyla tamamlayan Echazarreta, yedi yaşında ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmış ve dilini bilmediği bu yeni dünyada oldukça zor zamanlar geçirdiğini hatırlıyor. Üniversiteyi bitirmek için aynı anda 4 işte birden çalıştığını ifade eden Echazarreta, 17, 18 yaşındayken McDonald's'ta çalışırken ailesini geçimini sağlayan tek isim olmuş.



Echazarreta bugünlerde Johns Hopkins Üniversitesi'nde mühendislik alanında yüksek lisansı üzerinde çalışıyor ve CBS programı "Mission Unstoppable"da sunuculuk yapıyor.

İKİNCİ UÇUŞUNU YAPTI



Blue Origin uçuşunda Echazarreta'nın yanı sıra Aralık ayındaki uçuşta yer alan ve bu yolculuğu tekrarlayan ilk isim olan yatırımcı Evan Dick de yer aldı.

Diğer isimler ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve bir jet komisyonculuk şirketinin başkanı olan Hamish Harding, ticari bir gayrimenkul şirketinin kurucusu olan Jaison Robinson, bir özel sermaye yatırım şirketinin kurucu ortağı Victor Vescovo ve The Crypto Space Agency adlı bir gruptan bir NFT satın aldıktan sonra koltuğu elde eden 28 yaşındaki Victor Correa Hespanha oldu.