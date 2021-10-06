Merakınız sizi suçlu yapabilir: Google, arama sonuçlarını ABD'yle paylaşıyor

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Google'ın kullanıcı verilerini resmi makamlarla paylaştığı ortaya çıktı. Her gün Google'da milyarlarca sorgu yapılıyor. Şirketin bu alandaki hakimiyeti o kadar yüksek ki rakibi Bing'de bile en çok aranan kelimenin Google olduğu iddia edildi.



Forbes'da yer alan habere göre Google, mahkeme kararı varsa belirli tarihlerde belirli aramaları yapan kişilerinin bilgilerini resmi makamlara gönderiyor. Skandal olarak değerlendirilebilecek bu olay Eylül ayında üzerinde gizlilik bulunan bir dosyanın yanlışlıkla kamuya açılmasıyla ortaya çıktı.



Google'a gönderilen mahkeme emrinde ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir kayıp vakasının soruşturulduğu ortaya çıktı. Bir yıllık araştırmanın sonunda kayıp genç kızın kaçırılmış ve cinsel saldırıya uğramış olabileceği ihtimali üzerinde durmaya başladı.

Savcılık daha sonra mahkeme emri çıkartarak Google'dan genç kızın adını soyadını ev adresini ve ailesinden birinin adını arayan kişilerin listesini istedi.



Forbes'daki bilgilere göre Google mahkemenin bu talebine yanıt verdi. Ancak kaç kişinin bilgilerinin paylaşıldığı öğrenilemedi.



Anahtar kelime arama izni olarak adlandırılan belgelerde olay, arama tarihleri, lokasyon ve ip gibi kişisel veriler talep ediliyor.



ABD'de resmi makamların daha önce de benzer arama emirlerini Google'a gönderdiği ortaya çıktı. Google'dan yapılan açıklamada şirketin resmi makamlardan gelen talepleri iyice inceledikten sonra verileri paylaştığı belirtildi.



Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise hem ABD hükümetinin hem Google'nın bu davranışını tehlikeli buluyor. ACLU'da danışmanlık yapan Jennifer Granick'e göre motivasyondan bağımsız olarak herhangi bir aramayı yapmış kişi potansiyel suçlu konumuna düşürülüyor.



ACLU'ya göre eğer kelimeler ve sorgu tarihleri kesin değilse masum insanlar da soruşturma kapsamına girebilir.