Merakla beklenen GPT-5'le ilgili ipuçları: Nasıl bir şey gelecek?

Öte yandan başvuruda GPT-5'in ne zaman piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir bilgi verilmiyor.



Analistlere göreyse GPT-5'in çok yakında kullanıma açılması pek muhtemel değil.



Zira şirketin tüm kaynaklarını bir sonraki sürüme harcamak yerine GPT-4 modelini geliştirmeye odaklaması daha olası görülüyor.



Nitekim kısa süre önce ABD'nin saygın kurumlarından Stanford ve Berkeley Üniversitesi araştırmacıları, ChatGPT'nin performansının giderek kötüleştiğini ileri sürmüştü.



Ekibin konuyla ilgili makalesinde GPT-4'ün Mart 2023'te asal sayıları belirlemede çok iyi olduğu, bu sayıları yüzde 97,6 doğruluk payıyla belirleyebildiği aktarılmıştı.



Haziran sonuna ise aynı sorulara sadece yüzde 2,4 oranında doğru cevap verebildiği belirtilmişti.