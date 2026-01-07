Merakla beklenen "kitap şeklindeki" telefonun ayrıntıları belli oldu

Motorola, ana şirketi Lenovo’nun CES 2026 kapsamında düzenlediği büyük Tech World etkinliğinde uzun süredir konuşulan “kitap tipi” katlanabilir telefonunu tanıttı.



Kitap gibi katlandığı görülen "Motorola Razr Fold" adlı yeni model Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Google Pixel 10 Pro Fold gibi modellere rakip olarak konumlandırılıyor.



Model, Motorola’nın “Signature” adlı yeni amiral gemisi telefonuyla birlikte tanıtıldı. Ancak paylaşılan bilgiler, cihazın nihai özelliklerini görmekten ziyade bir “ön gösterim” niteliği taşıyor.

KRİTİK DETAYLAR GİZLİ

Motorola, Razr Fold’un 120Hz yenileme hızına sahip iki OLED ekranla geleceğini doğruladı.

Cihaz, kapalıyken 6,56 inçlik bir dış ekran sunarken, açıldığında 8,09 inçlik geniş bir iç panel ortaya çıkıyor. Her iki ekran da Motorola’nın yeni Pen Ultra kalemini destekliyor.

Kamera tarafında ise üçü arka tarafta olmak üzere beş kameralı bir kurulum dikkat çekiyor. Arka tarafta 50 megapiksellik ana kamera, 3x periskop telefoto ve 122 derecelik ultra geniş açılı sensör yer alıyor.

Razr Fold, lacivert ve kırık beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ancak büyük kamera çıkıntısının tasarımı herkesin beğenisini kazanmayabilir.

Cihazın Android 16 ile geleceği kesinleşmiş durumda. Motorola, yazılım tarafında “çoklu görev iyileştirmeleri”, “uyarlanabilir arayüzler” ve “esnek düzenler” vaat ediyor. Buna karşın en kritik konulardan biri olan yazılım güncelleme desteğinin süresi henüz açıklanmadı.

BATARYA, İŞLEMCİ VE DAYANIKLILIK SORU İŞARETİ

Razr Fold’un batarya kapasitesi, şarj hızı, suya ve toza dayanıklılık (IP sertifikası) gibi önemli teknik detaylar da paylaşılmadı.

Cihazın kalınlığı ve ağırlığı konusunda da net bir bilgi yok.

Motorola’nın bu konuda iddialı açıklamalar yapmaması, Honor Magic V5 gibi ultra ince modellere rakip olamayabileceği yorumlarına yol açıyor.

En büyük belirsizliklerden biri ise hangi işlemcinin kullanılacağı. Signature amiral gemisinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 yer alırken, Qualcomm CEO’sunun da etkinlikte bulunması, Razr Fold’da da aynı yonga setinin kullanılabileceğine işaret ediyor. Ancak bu bilgi henüz doğrulanmış değil.

FİYAT REKABETİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Razr Fold’un başarısını büyük ölçüde fiyatı belirleyecek. Resmi bir etiket açıklanmasa da, güvenilir sızıntılarıyla bilinen Evan Blass’a göre cihazın başlangıç fiyatı yaklaşık bin 500 dolar olabilir.



Bu fiyat, kitap tarzı katlanabilir telefon pazarında dikkat çekici bir seviye. Karşılaştırmak gerekirse Google Pixel 10 Pro Fold bin 799 dolardan, Samsung Galaxy Z Fold 7 ise bin 999 dolardan başlıyor.



Uzmanlara göre Razr Fold, katlanabilir telefonları ana akım hâline getirecek bir dönüm noktası olmayabilir. Ancak klasik amiral gemisi telefonlarla arasındaki fiyat farkının azalması, katlanabilir bir modeli daha fazla kullanıcı için cazip bir seçenek hâline getirebilir. Özellikle operatör kampanyaları bu noktada belirleyici olabilir.

ÇIKIŞ TARİHİ

Motorola Razr Fold’un 2026 yazında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Cihazla ilgili yeni detayların paylaşılacağı bir sonraki büyük etkinlik ise Mart 2026’da Barselona’da düzenlenecek MWC 2026 olacak.