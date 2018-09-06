Mercedes-Benz’in çatı markası Daimler AG, ABD’deki Güney Carolina eyaletindeki fabrikasına hafif ticari aracı Mercedes-Benz Sprinter için yeni üretim hattı açtı. Alman şirket, ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’dan da 20 bin adet Mercedes-Benz Sprinter siparişi aldı.



Daimler AG'ten yapılan açıklamada, Mercedes-Benz'in van tipi araçları için Kuzey Amerika'nın ikinci en büyük pazar olduğunu belirtilerek yeni üretim hattı için 500 milyon dolar yatırım yapıldığı ifade edildi.



YENİ HAMLE TRUMP’IN TEHDİDİNDEN SONRA GELDİ



Daimler AG’nin yeni hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’dan ithal edilecek otomobillerde yüzde 25 ek vergi tehdidinden sonra geldi.



Öte yandan, Amazon.com şirketinden yapılan açıklamada da Daimler AG'den 20 bin adet Mercedes-Benz Sprinter modeli siparişi verildiği bildirildi.



Yeni siparişlerle Amazon, FedEx Corp, TNT ve ABD Posta Servisi gibi şirketlere olan bağlılığını azaltarak, kendi dağıtım ağını kurmayı hedefliyor.