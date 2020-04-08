Mercedes, ürettiği solunum cihazının tasarımını ücretsiz dağıtacak

Mercedes, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye destek için ürettiği solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı 08.04.2020 - 08:55

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Formula 1 takımlarından Mercedes, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye destek için ürettiği solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.

Mercedes'ten yapılan açıklamada, Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile ortaklaşa gerçekleştirilen projeyle günlük 1000 adet solunum cihazı üretildiği belirtildi.

Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) ilk etapta 10 bin adet cihaz siparişi verdiği kaydedilirken, "Corona virüse karşı küresel mücadeleye destek olmak için solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak üreticilerin kullanımına sunacağız." ifadeleri kullanıldı.

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