Merkür'ün kayıp taşları Dünya'da bulundu

Dünya’ya ulaşan göktaşlarının çoğu Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından geliyor. Ancak Ay ve Mars’tan geldiği bilinen yaklaşık bin kadar göktaşı da bulunuyor. Bu taşların, asteroidlerin Ay ve Mars yüzeyine çarpması sonucu kopan parçaların Dünya’ya fırlatılmasıyla geldiği düşünülüyor.

Teoride Merkür’den de böyle parçaların Dünya’ya ulaşması mümkün. Ancak bugüne kadar Merkür kökenli olduğu kesin olarak kanıtlanmış bir göktaşı bulunamadı. Bu da bilim dünyasında uzun süredir gizemini koruyan bir soru işareti olarak varlığını sürdürüyor.

Ancak İngiltere’deki The Open Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, Merkür’den gelmiş olabileceğini düşündükleri iki yeni göktaşı buldu. Bu keşif doğrulanırsa, Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür’ün oluşumu ve evrimi hakkında nadir görülen bir pencere açılacak ve muhtemelen gezegen hakkında bilinenleri kökten değiştirecek.

KEŞİF DOĞRULANACAK MI?

Araştırma ekibinden Ben Rider-Stokes, The Conversation’da yayınlanan konuyla ilgili yazısında “Merkür, Güneş’e çok yakın olduğu için oraya uzay aracı gönderip örnek almak son derece karmaşık ve maliyetli bir iş. Bu nedenle Dünya’ya doğal yoldan ulaşan bir parça, gezegenin yüzeyini doğrudan incelemek için elimizdeki en gerçekçi yöntem olabilir” dedi.

NASA’nın Messenger misyonundan elde edilen gözlemler, Merkür’ün yüzeyinde sodyum açısından zengin plajiyoklaz (örneğin albit), demir bakımından fakir piroksen (örneğin enstatit), yine demir fakiri olivin (örneğin forsterit) ve oldhamit gibi sülfür mineralleri bulunduğunu gösteriyor.

Daha önce de Northwest Africa (NWA) 7325 isimli göktaşı Merkür parçası olabileceği iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak içinde yaklaşık yüzde 1 oranında demir içeren krom zengini piroksen minerali bulunması, Merkür’ün yüzey bileşimiyle uyuşmadığı için bu iddia zayıflamıştı.