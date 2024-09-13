Messi'yi geride bıraktı: Ronaldo, 1 milyar takipçiye ulaşan ilk kullanıcı oldu

Cristiano Ronaldo, çeşitli sosyal medya hesaplarında toplam 1 milyar takipçiye ulaşarak bu rakama ulaşan ilk kişi oldu.

Bu sayı, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube ve Çin sosyal medya siteleri Weibo ve Kuaishou'daki toplam takipçi sayısının birleştirilmesiyle hesaplandı.

MESSI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Ronaldo sahada Arjantinli yıldız Leonel Messi ile rekabetiyle ünlüydü.

Ancak saha dışında sosyal medyada Messi'nin 623 milyon takipçisi bulunuyor.

Sosyal medyada en çok varlık gösteren diğer ünlülerden bazıları şunlardır:



Selena Gomez: 609 milyon takipçi

Justin Bieber: 607 milyon takipçi

Taylor Swift: 574 milyon takipçi

Dünyanın en iyi YouTuber'ı olan MrBeast'in toplam takipçi sayısı 543 milyon iken, WWE ise 268 milyon takipçisiyle Cristiano Ronaldo'nun izleyici kitlesinin yalnızca dörtte birine ulaşabildiğini gösterebiliyor.

1 HAFTADA 50 MİLYON ABONE

Futbolcu bu kilometre taşına geçtiğimiz ay YouTube'a katılma kararı sayesinde ulaşmış olacak ki kanalının abone sayısı bir hafta içinde 50 milyona ulaştı.

Kanal şu ana kadar ağırlıklı olarak Ronaldo ile eşi Georgina Rodriguez ve eski Manchester United'lı meslektaşı Rio Ferdinand arasındaki konuşmalardan oluşuyor.

Ronaldo haberi çeşitli sosyal medya platformlarında paylaştığı bir gönderiyle duyurdu.