Meta, AB ülkelerine yapay zeka özelliklerini getirmeyecek

Meta, yapay zeka özelliklerini AB ülkelerinde piyasaya sürmeme kararı aldı. Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) getirdiği düzenleyici belirsizlikler nedeniyle Apple da kendi yapay zekası için benzer bir karar almıştı.

Meta, AB ülkelerine yapay zeka özelliklerini getirmeyecek

Apple geçen ay yaptığı açıklamada yaklaşmakta olan yapay zeka özelliklerinin çıkış tarihini AB ülkelerinde erteleyeceğini duyurmuştu.

META'DAN AB ÜLKELERİNDE KARARI 

Şimdi ise Meta DMA'nın getirdiği düzenleyici belirsizlikleri gerekçe göstererek gelecek yapay zeka modellerini AB ülkeleri için erteleme kararı aldı.

ABD'li şirket, bir sonraki çok modlu yapay zeka modelini ve gelecekteki modellerini düzenleyicilerin "netlik eksikliği" nedeniyle AB'deki kullanıcılarından uzak tutacak.

Meta, "Önümüzdeki aylarda çok modlu bir Llama modeli yayınlayacağız, ancak Avrupa düzenleyici ortamının öngörülemeyen doğası nedeniyle AB'de değil" dedi.

AB'nin rekabet düzenleyicisi Apple'ın kararını rekabete aykırı davranışın "çarpıcı bir açık ilanı" olarak nitelendirmişti.

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