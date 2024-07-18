Meta, AB ülkelerine yapay zeka özelliklerini getirmeyecek

Apple geçen ay yaptığı açıklamada yaklaşmakta olan yapay zeka özelliklerinin çıkış tarihini AB ülkelerinde erteleyeceğini duyurmuştu.

META'DAN AB ÜLKELERİNDE YAPAY ZEKA KARARI

Şimdi ise Meta DMA'nın getirdiği düzenleyici belirsizlikleri gerekçe göstererek gelecek yapay zeka modellerini AB ülkeleri için erteleme kararı aldı.

ABD'li şirket, bir sonraki çok modlu yapay zeka modelini ve gelecekteki modellerini düzenleyicilerin "netlik eksikliği" nedeniyle AB'deki kullanıcılarından uzak tutacak.

Meta, "Önümüzdeki aylarda çok modlu bir Llama modeli yayınlayacağız, ancak Avrupa düzenleyici ortamının öngörülemeyen doğası nedeniyle AB'de değil" dedi.

AB'nin rekabet düzenleyicisi Apple'ın kararını rekabete aykırı davranışın "çarpıcı bir açık ilanı" olarak nitelendirmişti.